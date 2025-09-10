×
Gündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

CHP yazan her yer bizim
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2025 07:00

MAHKEME kararı ile CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, CHP’nin 102’nci kuruluş yıldönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı.

CHP il binasında gerçekleşen protestoların Taksim’e yansımaması için emniyet ekipleri tarafından meydan ve çevresinde güvenlik önlemi alındı. Gürsel Tekin, Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktıktan sonra şunları söyledi:

“Burada çelenk törenimizi yaptık, sayın genel başkanımız, yöneticilerimiz de gelecek. Onlarla da partimizin kuruluş felsefesine uygun şekilde el ele, kol kola vereceğiz, Türkiye’nin gerçek gündemiyle meşgul olacağız. Gün birbirimize laf yetiştirme günü değil. 15 dakikadır yollarda yürüyorum, yollardaki vatandaşın tepkisini ölçmeye çalıştım, gelen giden sarılıyor. 

RESMİ BİNAMIZ SARIYER

Kuruldaki arkadaşlarımızla yol haritası çizdik. Bizim resmi binamız şu an Sarıyer, bina tartışmasına girmek istemiyoruz. Yeter ki 6 oklu CHP yazan yer olsun, her yer bizimdir.”

#Gürsel Tekin#CHP#Cumhuriyet Anıtı

