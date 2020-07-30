CHP yasayı AYM’ye götürüyor.. ‘Hafızayı silmek’

Özkoç, TBMM’de yaptığı basın toplantısında şunları söyledi:

“Sosyal medya yasası 16 saatlik direnişten sonra, AKP ve MHP oylarıyla yasallaşmıştır. Bundan sonra sosyal medya şirketlerinden temsilcilik isteniyor. Biz buna karşı değiliz ama biliyoruz ki AKP iktidarı medyaya baskı için muhatap arıyor. Yoksa Türkiye’nin hak ve hukukunu savunmak için aramıyor. Sosyal medyayla ilgili yasa için bir an önce Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağız. AKP iktidarı unutma hakkını getiriyor. AKP, yeni kuşaklara, geçmişte olan kirli dosyaların açılmasını engellemek istiyor. Onların derdi milleti susturmak, hafızayı silmek.

BAHÇELİ’YE YANIT

(MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Kılıçdaroğlu’na ‘Dostlarına fazla güvenmesin’ sözü) Bizim dostlarımız emekçiler, şoförler, apartman görevlileri, basın emekçileri, çiftçiler, iş bulamayan öğrencilerdir.”