CHP: Yaşar Okuyan'ın partiyle ilişiği kesildi

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CHP'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Sayın Yaşar Okuyan’ın partimiz ile ilişiği kesilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

NE OLMUŞTU?

Bir televizyon kanalına katılan Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için, "Eğer Meral Akşener masayı dağıtırsa elimde belgeler var, onu sokağa çıkarmam" diyerek tehdit etmişti.

"KILIÇDAROĞLU İÇİN KAZANAMAZ ALGISI OLUŞTURUYOR"

"İYİ Parti ile ilgili İzmir'de en az 5-6 milletvekili çıkarır diyordum. Geçen hafta da kongrelerine gittim, ancak bu görüşümü geri aldım. Çünkü Meral Akşener ve yanı başında olan 2-3 kafadarın ucuz politika ve zikzaklarıyla giden bir durum var. Şu anda Kılıçdaroğlu kazanamaz algısını yaratan kim?" diyen Okuyan "Partisi yüzde 10 aldı, kendisi ise yüzde 7'de kaldı. Kaldı ki o masayı dağıttığı anda, sayın Akşener ile ilgili ben ve benim neslin elinde belgeler ve dosyalar var. Beni burada konuşturmasın. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili Parti'nin içinde olan konuşmaların hepsi onun bilgisi ile oluyor" ifadelerini kullanmıştı.

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KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Daha sonra Yaşar Okuyan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir araya gelmişti. Yaşar Okuyan görüşmeye ilişkin, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yarım saati aşan bir süre TBMM'deki CHP grup odasında görüştük. Deprem ve seçimleri ele aldık" paylaşımında bulunmuştu.