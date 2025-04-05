CHP yarın sandık başında... Anahtar listeler yarışacak

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Kılıçdaroğlu’nun aday olmayacağını duyurduğu sosyal medya paylaşımındaki “Aday olmama kararımın nedeni ‘Aday olursan yüzüne tükürürler’ diyen siyasetçilerin tehditleri değildir, çünkü çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım” sözleri tartışma yarattı. Soruşturmalar nedeniyle bu sözlerin yönetim katlarında rahatsızlık yarattığı kulislere yansıdı. Kılıçdaroğlu’nun denklemden çıkmasının ardından başka bir ismi aday çıkarıp çıkarmamayı tartışan muhalefet kanadının da bir dizi toplantı yaptığı belirtildi.

Kulislere yansıyanlara göre Orhan Sarıbal, Ali Öztunç, Sevda Erdan Kılıç, Hüseyin Yıldız ile PM üyesi Müslim Sarı’nın da aralarında bulunduğu bazı isimler Kılıçdaroğlu ile de bir araya geldi. Kulislerde, Sarı’nın aday olabileceği iddiaları konuşulurken, muhalefet kanadının etkin isimlerinden Oğuz Kaan Salıcı’nın ise parti yönetiminin listesine karşı “anahtar” liste hazırlıklarını yürüttüğü bildirildi. Salıcı, bir önceki kurultayda da yönetime karşı “anahtar” liste çıkarmış, Salıcı’nın listesinden 9 isim yönetimin listesini delerek PM’ye girmişti.

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PM VE YDK YARIŞI

En yoğun mesai, 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) listeleri için yapılıyor. Özel ekibi ile Salıcı’nın “anahtar” listelerinin yarışına sahne olması beklenen kurultayda, bu iki listeye karşı “maymuncuk” diye nitelenen daha az sayıda ismi içeren bir ya da iki listenin devreye alınmasının da yarışı hareketlendirebileceği konuşuluyor. Kulislerde, Özel’in mevcut PM listesinde küçük rötuşlar yapabileceği, İmamoğlu’na yakın isimler arasında da bazı değişikliklere gidilebileceği konuşulurken, “maymuncuk” diye nitelenen listelerin değişiklik olasılığına karşı bu isimlerden gelebileceği öne sürülüyor.

Öte yandan kurultayda kadın ve gençlik kotalarının yanı sıra parti tarihinde ilk kez “engelli” kotası da uygulanacak. Bir önceki tüzük değişikliğiyle getirilen bu uygulama ile taraflar hazırlayacakları PM listelerinde bir engelli isme de yer verecek.

İMAMOĞLU’NDAN DELEGELERE MEKTUP

Tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden kurultaya ilişkin yaptığı, “İnanıyorum ki Özgür Özel kapsayıcı, kucaklayıcı, birleştirici bir liste yapacak, kurultaydan sonra da yeni bir başlangıç gerçekleşecek” açıklamasıyla dikkat çeken İmamoğlu, delegelere de mektup gönderdi. İmamoğlu mektubunda, “Partimiz, milli görevini tamamlama gereğini her görüşün üstünde tutacak, Cumhuriyetimizin temel ilkeleri doğrultusunda özveriyle, kararlılıkla yürüyecek ve muhakkak başaracaktır. Sonuna kadar birlikte yürüyeceğimiz bu onurlu yolda karşımıza çıkaracakları zorluklar, yaşatacakları eziyetler birer teferruattan ibarettir. Ne yaparlarsa yapsınlar başaracağız” ifadelerini kullandı.

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ÖZEL, KILIÇDAROĞLU’NU DAVET ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Davet gelirse katılırım” diyen eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak olağanüstü kurultaya davet etti. Partiden yapılan açıklamada, Özel’in kendisinden önce görev yapan dört genel başkanı telefonla arayarak, yarın yapılacak 21’inci Olağanüstü Kurultay’a davet ettiği bildirildi. CHP Lideri; Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

‘KATILACAĞIM’ DEDİ

Özel’in telefonla arayıp davet ettiği Kılıçdaroğlu’nun kurultaya katılacağı bildirildi. Kılıçdaroğlu, görüştüğü partililere, kurultaya katılacağını söyledi. Muhalefet kanadının aday çıkarıp çıkarmayacağında büyük bir belirsizlik yaşandığı belirtilirken, yakın çevresinden isimler “Kemal Bey aday olmayacağını açıkladı, başka bir ismin de aday olarak çıkmasını istemez, izin de vermez” dedi.

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ÜMİT UYSAL ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Genel Başkan Adayı olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uysal, “Demokrasiye katkı sunmak için Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nu esaretten kurtarmak için CHP’mizin bu olağanüstü süreçleri demokratik teamüllerden ödün vermeden yönetmesi için 33 yıllık siyasi tecrübemi partimin ve ülkemin hizmetine sunma cesaretiyle CHP Genel Başkan Adaylığımı açıklıyorum” dedi.