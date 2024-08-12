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CHP: Yabancılar için nüfus sayımı yapılsın

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#Ali Yerlikaya#Yabancılara Nüfus Sayımı#Murat Bakan
CHP: Yabancılar için nüfus sayımı yapılsın
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2024 07:00

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya’nın adreslerinde bulunamayan Suriyelilere ilişkin açıklaması üzerine CHP’den sokağa çıkma yasaklı nüfus sayımı önerisi geldi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, “Sorun adresinde olmayan Suriyelilerin adres güncellemesiyle çözülmüyor. Bir an önce kapalı nüfus sayımının ne zaman yapılacağının açıklanmasını istiyoruz. Bu veriler ülkemizin içinde bulunduğu göçmen krizinin ne aşamada olduğunu tüm açıklığıyla ortaya koyacak. Kapalı nüfus sayımını ertelemek göçmen sorununu çözmekten uzaklaşmak demek” dedi. Bakan yazılı açıklamasında şu rakamları paylaştı:

“Adresinde olmayan 731 bin 146 Suriyeliye uyarı mesajı atılarak 90 gün içinde Göç İdaresi Başkanlığı’na bildirim yapmaları istendi. Uyarının ardından 203 bin 978 Suriyeli bilgilerini güncelledi, 130 bin 430 Suriyeli de adres bilgisi güncellemek üzere Göç İdaresi’nden randevu aldı. Adres bilgisini güncelleyen Suriyelilerin adresleri, daha önce kayıtlı oldukları ilde ve mahallede mi yoksa farklı bir il ya da mahallede mi? Bunun bilgisi henüz paylaşılmadı. Bu çok önemli. Çünkü il değişikliği, yol izin belgesi olmadan yapılamaz. Eğer adres değişikliği il bazında olduysa bu kaçak hareket edildi demek.”

 

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#Ali Yerlikaya#Yabancılara Nüfus Sayımı#Murat Bakan

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