Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

CHP vizyonunu açıklıyor

Güncelleme Tarihi:

#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Özgür Demirtaş
CHP vizyonunu açıklıyor
Turan Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2022 07:00

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun ‘bekleyin’ dediği tarih geldi. Kılıçdaroğlu, ‘Türkiye’yi sonsuza kadar krizlerden kurtaracak proje’ olarak nitelediği yeni vizyonunu bugün açıklayacak.

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantı hazırlıkları için gittiği İstanbul’da önceki akşam, finans alanındaki uzmanlığıyla tanınan Prof.Dr. Özgür Demirtaş ile baş başa akşam yemeği yedi. Bu sürpriz buluşmanın ardından kulislere, Kılıçdaroğlu’nun Demirtaş’a para yönetimini önerdiği iddiaları yansıdı. Ancak CHP kaynakları bu iddiaları yalanlayarak, “Bu iddialar doğru değil. Birlikte yemek yiyip sohbet ettiler. Sayın Demirtaş ekonomiye ilişkin görüşlerini Genel Başkan’la paylaştı, elbette ekonomi üzerine sohbet edilirken vizyon toplantımızdan da konuşuldu. Genel Başkan bu süreçte fikri, bilgisi, birikimi olan herkesle konuşuyor, dinliyor” dediler.

NASIL KAZANILACAĞININ ANAHTARI

Kılıçdaroğlu’nun Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan da toplantıya ilişkin Hürriyet’e, “Bu vizyon belgesi açıklandıktan sonra Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Önümüzdeki yüzyılları yakalamak için çok önemli ve büyük bir adım atmış olacağız. İktidarımızda Türkiye, dünyanın gelişmiş ülkeleriyle yarışır bir hale gelecek. En önemlisi Türkiye bu vizyon belgesinden sonra nasıl kazanacağını görecek” dedi. Vizyon belgesinin CHP’nin seçim kampanyasının da özünü oluşturacağı belirtildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Özgür Demirtaş

BAKMADAN GEÇME!

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor Nasıl engelleriz

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor? Nasıl engelleriz?

##Doğum Yılı 2020
En zor maç ona denk geldi Dünya Kupası yöneten ilk kadın Stéphanie Frappartın hikayesi...

En zor maç ona denk geldi! Dünya Kupası yöneten ilk kadın Stéphanie Frappart'ın hikayesi...

#2022 Dünya Kupası
Katarın ateşli taraftarlarının sırrı Galatasaray tribünü UltrAslan Dohaya giderek özel eğitim verdi...

Katar'ın ateşli taraftarlarının sırrı Galatasaray tribünü! UltrAslan Doha'ya giderek özel eğitim verdi...

#Katar

BAKMADAN GEÇME!

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor Nasıl engelleriz

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor? Nasıl engelleriz?

##Doğum Yılı 2020
En zor maç ona denk geldi Dünya Kupası yöneten ilk kadın Stéphanie Frappartın hikayesi...

En zor maç ona denk geldi! Dünya Kupası yöneten ilk kadın Stéphanie Frappart'ın hikayesi...

#2022 Dünya Kupası
Katarın ateşli taraftarlarının sırrı Galatasaray tribünü UltrAslan Dohaya giderek özel eğitim verdi...

Katar'ın ateşli taraftarlarının sırrı Galatasaray tribünü! UltrAslan Doha'ya giderek özel eğitim verdi...

#Katar