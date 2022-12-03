CHP vizyonunu açıklıyor

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantı hazırlıkları için gittiği İstanbul’da önceki akşam, finans alanındaki uzmanlığıyla tanınan Prof.Dr. Özgür Demirtaş ile baş başa akşam yemeği yedi. Bu sürpriz buluşmanın ardından kulislere, Kılıçdaroğlu’nun Demirtaş’a para yönetimini önerdiği iddiaları yansıdı. Ancak CHP kaynakları bu iddiaları yalanlayarak, “Bu iddialar doğru değil. Birlikte yemek yiyip sohbet ettiler. Sayın Demirtaş ekonomiye ilişkin görüşlerini Genel Başkan’la paylaştı, elbette ekonomi üzerine sohbet edilirken vizyon toplantımızdan da konuşuldu. Genel Başkan bu süreçte fikri, bilgisi, birikimi olan herkesle konuşuyor, dinliyor” dediler.

NASIL KAZANILACAĞININ ANAHTARI

Kılıçdaroğlu’nun Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan da toplantıya ilişkin Hürriyet’e, “Bu vizyon belgesi açıklandıktan sonra Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Önümüzdeki yüzyılları yakalamak için çok önemli ve büyük bir adım atmış olacağız. İktidarımızda Türkiye, dünyanın gelişmiş ülkeleriyle yarışır bir hale gelecek. En önemlisi Türkiye bu vizyon belgesinden sonra nasıl kazanacağını görecek” dedi. Vizyon belgesinin CHP’nin seçim kampanyasının da özünü oluşturacağı belirtildi.