CHP vefat sayılarını doğru bulmuyor

Sağlık Bakanlığı’nın 1-25 Eylül tarihleri arasında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını bin 488 açıkladığını belirten Torun, sadece CHP yönetimindeki 11 büyükşehir belediyesinde aynı tarihlerde bulaşıcı hastalık kaynaklı vefat edenlerin sayısının bin 604 olduğunu söyledi. Torun’un açıklaması şöyle:

ŞEFFAFLIK İLKESİ HİÇE SAYILDI

“CHP olarak bu süreç içerisinde yapıcı muhalefet sergilemeye ve hükümete katkı sunacak öneriler sunmaya çalıştık, çalışıyoruz. Sadece Ankara, İstanbul, İzmir, Muğla, Eskişehir, Hatay, Tekirdağ, Aydın, Adana, Antalya ve Mersin olmak üzere 11 büyükşehir belediyemizdeki vefat sayıları dahi, Sağlık Bakanlığı’nın tüm ülkeyi kapsayan verilerinden fazladır. Devlet vatandaşına yalan söylemez. Lütfen şeffaf olun, canıyla boğuşan milletimize yanlış bilgi vermeyin. Halkımızı bir belirsizlik girdabına sürüklemeyin. Emin olun veri gizleyerek topluma iyilik etmiş olmazsınız. Tam tersine vatandaşlarımızı ‘eski normale’ sevk edersiniz.”