CHP ve İYİ Parti’ye yeni anayasa çağrısı

Bahçeli, partisinin dünkü grup toplantısında özetle şunları söyledi:

FEZLEKELER GÖRÜŞÜLMELİ

“TBMM’de biriken fezlekelerin bir an önce görüşülerek karara bağlanması terörle mücadelede teşvik edici bir işlev görecektir. Hiçbir hain örgüt uzantısının Gazi Meclis’te yeri olamaz. Bize özgü, bizi yansıtan, gelecek ile geçmişi temerküz etmiş, gerekçeleriyle gerçekleri yakalamış bir anayasayla Cumhuriyetimizin 100’üncü yıldönümünü kucaklamamız milli bir görevdir.

GELİN, GÜÇ BİRLİĞİ YAPALIM

Bu tarihi göreve MHP önşartsız hazırdır. Yeni ve sivil bir anayasa da yapabilir, başarabiliriz. CHP’ye sesleniyorum, gelin bu sürece siz de destek verin. İP’e sesleniyorum, gelin bu onurun içinde siz de yerinizi alın. El birliği yapalım, güç birliği yapalım, darbe anayasasından milletimizi kurtaralım. İstikbalin rotasını çizecek yeni bir sayfa açalım. Birlikten muzafferiyet, bencillikten mağlubiyet doğar. Gelin mağlubiyet yaşamayın, gelin mahcubiyet duymayın.

DENDİAS TÜRK PENÇESİNİ YEDİ

Densiz Dendias’ın ağzının payını veren, haddini bildiren ve gevşeyen ayarlarını sıkıştıran Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nu yürekten tebrik ediyorum. Yunan Bakan (Dendias) sert kayaya çarpmış, parmak sallayım derken Türk pençesini yemiştir.

TAM MANASIYLA NAMERTLİK

104 emekli amiralin bildirisi bize göre karanlık bir planın ilk halkasıdır. Donanmamız üzerine gölge düşürmesi ahlaksız bir tertiptir. Bu tertibe sahip çıkan kim varsa Yunanistan’ın hizasındadır. Yargıtay eski Başkanı Sami Selçuk’un, 4 Nisan darbe çağrısının mertçe kaleme alındığını açıklaması ise tam manasıyla namertliktir. Her puslu dönemde, yargıya yuvalanmış bir ucubenin nifak saçması nereye kadar olağan karşılanacaktır?

CHP-İP-HDP ağız birliği etmişçesine 128 milyar doların akıbetini sorguluyor. Bre utanmazlar, 128 milyar doları bırakın da, 104 emekli amiralin bildirisinin hesabını verin.”

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