CHP ve İYİ Parti arasında kulak çekme polemiği

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısına çıkaracağı adayını belirlemek için artık hızlanarak daha sık toplanma kararı alan 6’lı masada tansiyonu yükselten bir aday krizi daha patlak verdi. Aslında tartışma İYİ Parti’nin etkin isimlerinden Yavuz Ağıralioğlu’nun iki hafta önce katıldığı bir TV programında söylediği “Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişemiz var” sözleriyle başladı.

KRİZİ TETİKLEYEN CÜMLE

Bu sözlerin CHP’de yarattığı rahatsızlık henüz dinmeden bu kez geçen cuma Karar TV’nin YouTube kanalına konuk olan Ağıralioğlu, “Erdoğan, ısrarla ve inatla aday olarak karşısında en çok Kılıçdaroğlu’nu görmek istiyor. Çünkü Kılıçdaroğlu aday olursa kendisinin kazanacağına inanıyor” deyince ipler gerildi.

MASA’DA ‘DÖKE SAÇA’

Ağıralioğlu’na yanıt aynı gece TV100’de bir programda konuşan CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay’dan geldi: “Tayyip Erdoğan karşısında herkesle seçim kazanılır. Kılıçdaroğlu ile döke saça kazanılır, bu kadar basit!” Ancak bu sözler de yanıtsız kalmadı. Ağıralioğlu, “Siyaseti milletten, sahadan, istişareden, tenkitten, gerçeklikten koparan, işte bu tehlikeli duygudur. Bu dil ve üsluptur meselemiz. Siyasette, ‘Kimi koyarsam kazanırım, ceketimizi koysak da kazanırız’ kibri kaybettirir. Özen gösterilmez ise milletin umudu döke saça kaybedilir” dedi. Bu sözler kulislerde, bir süre önce AK Parti’den ayrılıp İYİ Parti’ye katılan Eşref Fakıbaba’nın geçmişte, “karşısına ceketimizi koysak kazanırız” mesajlarını veren AK Parti’ye karşı kazandığı belediye başkanlığı seçimine bir gönderme olarak yorumlandı.

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KRALDAN ÇOK KRALCILIK

Altay’ın dün bu sözlere yanıt verirken, “kraldan çok kralcılık” sitemiyle birlikte kullandığı, “Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz” ifade ise krizi bir anda, “kulak çekme” polemiğine evriltti.

ÇEKMEYİZ DE ÇEKTİRMEYİZ DE

Ağıralioğlu da Altay’ın bu sözlerine, “Kendileri gibi düşünmeyenlerin kulağının çekilmesini istemek, iktidar iddiası olan bir parti için pek hayırlı ve de saygın bir heves değildir. Biz, kulak çekmeyi ve çektirmeyi doğru bulmadığımız için İYİ Parti’deyiz. Şahsiyetimiz ve tabiatımız icabı, nezaketle ve kimseyi kırmadan yapmaya gayret ettiğimiz siyaseti de memleket, millet hizmeti görürüz. Endişelerimizi ve hassasiyetlerimizi duymayanlar, kulaklarını iyi açmalı ve denileni doğru anlamalı” diye karşılık verdi.

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TARAFLAR NE DEDİ

- Bu süreçte yaşanan tartışmaya ilişkin CHP kaynakları, “Masada Yavuz Bey dışında çatlak ses duymuyoruz. Yavuz Bey bizce Meral Hanım’a zarar veriyor. Meral Hanım’ı müşkül durumda bırakıyor. Bu konuda bir şey yapılacaksa, Meral Hanım’ın yapması gerekir” yorumunu yaparken, İYİ Parti kaynakları da, “Parti adına konuşmuyor. Meral Hanım söyleyeceğini söylemekten aciz mi, bir şey söylenecek olsa kendisi söyler” dediler.