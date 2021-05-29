CHP: Vakit tamam, seçim zamanıdır

Basın toplantısı yapan Öztrak, özetle şunları söyledi: “1 Haziran’da yeni bir açılma dönemine girilmesi bekleniyor. Esnaf dükkânını 1 Haziran’da nasıl açacak? Hafta sonlarında eve kapanma bitecek mi? Bu belirsizlik hem esnafı hem de çalışanlarını büyük sıkıntıya sokuyor. Mafya-siyaset eksenindeki iddiaların, TBMM’de araştırılması için verilen önerge, AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Türkiye’de hükümet, Meclis’ten kaçarken, Yavru Vatan Kıbrıs, kendini alakadar eden kısmın soruşturmasını kendi Meclisinde yapmaya hazırlanıyor.”

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Kripto Para Piyasaları için Bigpara