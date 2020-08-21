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ANKARA
Haber Giriş: 21.08.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

CHP: Uzaktan eğitimde altyapı sıkıntısı var

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CHP: Uzaktan eğitimde altyapı sıkıntısı var
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, 31 Ağustos’ta başlayacak uzaktan eğitime ilişkin altyapı sıkıntısı yaşandığını belirterek, cihaz ve internete erişemeyen öğrenciler için acil eylem planı uygulanmasını istedi.

Adıgüzel açıklamasında şunları kaydetti: “MEB’in paylaştığı son rakamlara göre Türkiye’de 1.5 milyon öğrencinin internet erişimi olan cihaza, 1 milyon öğrencinin ise internete erişimi yok. Bırakın internete erişimi, öğrencilerin yüzde 5’inin evinde televizyon yok. Cihaz ya da internete erişimi olmayan öğrencilere yönelik acil bir eylem planının hazırlanması, somut adımların atılması gerekmektedir.”

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