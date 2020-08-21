CHP: Uzaktan eğitimde altyapı sıkıntısı var

Adıgüzel açıklamasında şunları kaydetti: “MEB’in paylaştığı son rakamlara göre Türkiye’de 1.5 milyon öğrencinin internet erişimi olan cihaza, 1 milyon öğrencinin ise internete erişimi yok. Bırakın internete erişimi, öğrencilerin yüzde 5’inin evinde televizyon yok. Cihaz ya da internete erişimi olmayan öğrencilere yönelik acil bir eylem planının hazırlanması, somut adımların atılması gerekmektedir.”