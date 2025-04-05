CHP üyesini bıçaklayan tutuklandı

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Sorgusunda yaşananları anlatan Bilal Gökalp’in “Ekrem İmamoğlu’nun sesini hoparlörlerden veriyorlardı. Sesten ötürü ben ve çevredekiler rahatsızlık duyduk. Bu nedenle kendilerini uyarmak istedim. Maksadım direkt saldırmak olsa uyarmazdım. Stantta bulunanlar uzaklaşmamı istediler. Gençlik kollarındaki bazı kişiler şahsıma küfrederek bana saldırıp ağır tahrik ettiler. Bu sırada yere düştüm. Yerde beni tekmelemeye devam ettiler. Ben de daha fazla lince maruz kalmamak için çakı bıçağını kendimi savunma amaçlı savurdum. Amacım kimseyi yaralamak değildi. Olayda kesinlikle kasıt yoktur” dediği öğrenildi.