CHP üyeleri aday için oy kullanacak

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartalkaya’daki otel faciasında yaşamını yitirenler için saygı duruşuyla başlayan partisinin dünkü Meclis grubunda özetle şunları söyledi:

“31 Mart akşamı unutulmamakta, anketteki memnuniyet ve oradan yükselen umut dalgası birilerini fena halde korkutmaktadır. Kimden, neden korktuğunu, onu kimin yenebileceğini o da bilmektedir, biz de bilmekteyiz. Bunun için yaptığımız toplantılarda oluşan, olgunlaşan fikirleri, isimleri hep umutla birlikte anılan Ekrem Başkan’la, Mansur Başkan’la konuştuk, değerlendirdik. Artık bir yeni başlangıca, bir yeni yol yürüyüşüne, yeni bir sürecin tarifine hep birlikte hazır olma noktasında mutabakatımız örgütsel olarak tamdır. Duyduğum en büyük memnuniyetlerden birisi, biraz önce ismini de andığım iki demokrasi kahramanının da ‘Partim görev verirse, partim bana bir görev verirse’ diye başlayarak kurdukları onurlu cümlelere yürekten ve hepiniz adına teşekkür ediyorum.

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YENİ YÜRÜYÜŞÜN İLK GÜNÜ

Yeni bir sürecin ilk günündeyiz. Şubat, mart ve nisan aylarında tüm hazırlıklarımızı tamamlayarak ‘2025 yılında sandık geliyor, biz hazırız’ demek için bugün başlıyoruz. Adayı, Atatürk’ün partisine kayıtlı 1 milyon 600 bin cesur yürekle birlikte belirleyeceğiz. Bugün ilk gündür, resmi açıklama yapılıp tarih belirlendiğinde, o günden sonra gelenler artık oy kullanamayacak.

BAHÇELİ’YE 15 TEMMUZ TEPKİSİ

Yeni bir cadı avıyla karşı karşıyayız. Bahçeli dün Ekrem Başkanıma dört sayfa yazmış. 15 Temmuz’dan ders almayanlara sesleniyormuş. 15 Temmuz akşamı, saat 02.00, bakın hangi açıklamayı yaptı? ‘Halkın sokağa daveti, Türk askeri ile muhtemel bir çatışma içine girmesi vahim bir tehlike olarak önümüzde durmaktadır. Bilhassa milliyetçi, ülkücü hareketin provokasyon ve ajitasyonlara karşı teyakkuzu ile birlikte sokaklara çıkarak, iç savaş şartlarına hizmet etmesi düşünülemeyecektir. Hiçbir dava arkadaşım karanlık sürecin tarafı olmayacaktır.’ Sen mi sokakta hesap sormuşsun?”

OBJEKTİF SORULARDI

- Özel, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy söyleşisiyle ilgili de şunları söyledi: “Kültür ve Turizm Bakanı özel bir televizyon programına çıkıp güya kendini aklamak için 1.5 saatlik yayında kendisine sorulan objektif sorulara, bir gün önce paylaştığımız beş soru da olmak üzere 12 kez ‘Bilmiyorum’, beş kez ‘Ben bilmem, bilemem’, dört kez ‘Bilemem, bilemiyorum’ yanıtlarıyla, somut ve net sorulara 21 kez ‘Ben bunları bilmiyorum’ yanıtını vermiştir.”

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ESKİ AK PARTİLİ BAKAN KAVAF CHP’DE

CHP’ye dün yeni katılımlar oldu. DEVA Partisi’nden istifa eden Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf da CHP’ye katıldı. Özel’in rozetini taktığı Kavaf, Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı yapmıştı.