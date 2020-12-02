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Hilal ÖZTÜRK /İstanbul, (DHA)
Haber Giriş: 02.12.2020 - 11:17 | Son Güncelleme:

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'a 5 yıla kadar hapis istemi

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CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'a 5 yıla kadar hapis istemi
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğraflanmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal etmek” suçlamasıyla dava açtı. Özçağdaş, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak. 

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğraflanmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

UZLAŞMA SAĞLANAMADI DAVA AÇILDI 

Başsavcılık Altun’un evinin fotoğraflarını çeken Suat Özçağdaş hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla yürütülen soruşturmada ilk olarak uzlaştırma kararı vermişti. Özçağdaş hakkındaki soruşturma uzlaştırma bürosuna tarafından yürütüldü. Ancak şikayetçi Fahrettin Altun ile Özçağdaş arasında uzlaşma sağlanamadığı için dava açıldı. Suat Özçağdaş 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

“FOTOĞRAFLARI ÇEKİP İL BAŞKANINA BİLGİ VERDİM”

Özçağdaş soruşturma kapsamında alınan ifadesinde “Alanın fotoğrafını çektim. Durumu İstanbul İl Başkanına bildirip bölgeden ayrıldım. Altun’un evinin nerede olduğunu bile bilmiyorum. Partimin İlçe Başkanı olduğum için bölgeyi kontrol etme sorumluluğum bulunuyor” demişti.

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