CHP Üsküdar İlçe Başkanı için 5 yıl hapis istemi

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, iddiaya göre, 21 Nisan saat 12.50’de iki partili ile Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’taki evini fotoğraflamak istedi. Görevli polisler, Özçağdaş’a konut sahibi kişinin daimi korunma kararı olduğu, fotoğraflamalarının yasal olmadığını söylediler. Özçağdaş, tekrar gelerek fotoğraf çekeceklerini söyleyerek ayrıldı. Polisler tutanak tuttu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da, ‘Özel hayatın gizliliğinin ihlali’nden iddianame düzenledi. İddianamede tarafların uzlaşma teklifini kabul etmedikleri belirtildi.