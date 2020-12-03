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Aziz ÖZEN / İSTANBUL
Haber Giriş: 03.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

CHP Üsküdar İlçe Başkanı için 5 yıl hapis istemi

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
CHP Üsküdar İlçe Başkanı için 5 yıl hapis istemi
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’taki evini fotoğraflamak istediği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etmek’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, iddiaya göre, 21 Nisan saat 12.50’de iki partili ile Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’taki evini fotoğraflamak istedi. Görevli polisler, Özçağdaş’a konut sahibi kişinin daimi korunma kararı olduğu, fotoğraflamalarının yasal olmadığını söylediler. Özçağdaş, tekrar gelerek fotoğraf çekeceklerini söyleyerek ayrıldı. Polisler tutanak tuttu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da, ‘Özel hayatın gizliliğinin ihlali’nden iddianame düzenledi. İddianamede tarafların uzlaşma teklifini kabul etmedikleri belirtildi.

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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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