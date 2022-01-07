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CHP Turgutlu’da 8 istifa

#CHP#İstifa#Turgutlu
CHP Turgutlu’da 8 istifa

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Turgutlu İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu’ndaki 17 üyeden 8’i istifa etti. İstifalara gerekçe olarak ise CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz ile uyumlu çalışılmaması gösterildi.

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CHP Turgutlu İlçe Başkanlığı’nda Şeref Müftüoğlu, Veli Yılmaz, Uğur Ek, Ali Kavlak, Hüseyin Özcan, Aytül Açangül Kasap, Samet Fettahoğlu ve Kevser Ergin yönetim kurulundaki görevlerinden istifa etti. İstifa dilekçelerini CHP Manisa İl Başkanlığı’na sunuldu. 1 üyenin de son anda istifadan vaz geçtiği belirtildi. İstifalara gerekçe olarak ise CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz ile uyumlu çalışılmaması gösterildi.

Yönetimden istifa eden isimlerin yerine yönetim kurulu yedek üyelerinin geçeceği belirtildi.

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