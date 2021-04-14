MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCHP Turgutlu İlçe Başkanlığı’na asılan pankartı polis kaldırdı
GeriGündem CHP Turgutlu İlçe Başkanlığı’na asılan pankartı polis kaldırdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)
Haber Giriş: 14.04.2021 - 18:44 | Son Güncelleme:

CHP Turgutlu İlçe Başkanlığı’na asılan pankartı polis kaldırdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
CHP Turgutlu İlçe Başkanlığı’na asılan pankartı polis kaldırdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Turgutlu İlçe Başkanlığı binasının balkonuna asılan ’128 milyar dolar nerede?’ yazılı pankart, savcılığın talimatıyla polis ekiplerince çağrılan merdivenli itfaiye aracıyla indirildi.

CHP Turgutlu İlçe Başkanlığı binasına ’128 milyar dolar nerede?’ yazılı pankart asıldı. Parti binasına asılan pankartın kaldırılacağı, savcılığın talimatı üzerine polis ekiplerince parti yöneticilerine bildirildi. Bölgeye çağrılan merdivenli itfaiye aracıyla asılı olan pankart indirildi. Pankartın indirilmesi sırasında olayı protesto eden, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz, "Soru sormanın dahi suç olduğu bir ülkede yaşıyoruz, 128 milyar dolar nerede? Biz bu soruyu her gün her dakika soracağız, bunu sormak anayasal hakkımız, kimse bizi susturamaz" dedi.

Pankartın indirildiği sırada olay yerine gelen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, CHPli belediye meclis üyesi Burhan Irk, ve CHP Turgutlu eski ilçe başkanı Yakup Çilel yaşanan duruma tepki gösterdi ve alkışlarla protesto etti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi