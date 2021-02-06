CHP: Tüm partilerle görüşebiliyoruz

“Biz Saadet Partisi’ne bir ziyaret gerçekleştirdik. Bugün de HDP yöneticileri, Genel Merkezimize ziyaret gerçekleştirdi. Diğer partilerin de birbirleriyle görüşmeleri sürüyor. Bugünkü (dün) ziyarette, ülkemizin içinde bulunduğu buhranı, demokrasi ve hukuk devletindeki aşınmayı artan işsizliği, açlığı ve milletin boşalan tenceresini görüştük. Burada bir hususun altını da çizmek istiyorum: CHP bu ülkenin birliğinin, bütünlüğünün sigortasıdır. Tüm partilerle görüşebilen parti CHP’dir. (Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünkü ‘Yürekleri yetse ‘Cumhurbaşkanı istifa etsin’ diyecekler’ sözleri) Biz kendisini pandemi dönemindeki başarısızlıkları nedeniyle istifaya davet etmiştik. ‘Bu memlekette her işin sorumlusu benim’ dedikten sonra yanlış giden her şeyin sonunda istifa etmesi gerekir. Ama nerede?”