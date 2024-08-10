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CHP, TÜİK’e takipsizlik kararına itiraz etti

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#CHP#TÜİK#Gamze Taşçıer
CHP, TÜİK’e takipsizlik kararına itiraz etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2024 07:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, enflasyon hesabı nedeniyle TÜİK hakkındaki suç duyuruları için verilen soruşturmaya yer olmadığı kararına itiraz etti.

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Taşcıer, nöbetçi sulh ceza hâkimliğine yaptığı itiraza da, soruşturmaya yer olmadığı kararını veren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın da bulunduğu Ankara Adliyesi’nin yemekhane ücretlerini delil olarak gösterdi. TÜİK’in enflasyon bilgilerini eksik ve yanıltıcı şekilde sunarak kamu zararına neden olduğunu savunan Taşcıer şu açıklamayı yaptı:

ADLİYE YEMEKHANESİNDEKİ FİYAT

“Öğleden önce 11.30’da nöbetçi savcıya teslim ettiğimiz evrak, daha mesai saati bitmeden, hiç soruşturulmadan aynı gün takipsizlikle sonuçlandı. Savcı masa başında takipsizlik kararı vermek yerine 4 kat aşağıya, adliye yemekhanesine gitse suç duyurumuzun somut delillerini görecekti. Ankara Adliyesi’nde hâkim ve savcıların dört çeşit sıcak yemek ücreti 2022 yılında 22 liraydı.  Şimdi 90 lira olmuş. Yani takipsizlik veren savcının dört çeşit sıcak yemeğe ödediği fiyattaki enflasyon yüzde 310.”

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#CHP#TÜİK#Gamze Taşçıer

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