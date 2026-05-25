CHP TBMM Grup Başkanı Özel: Halkla birlikte büyük bir bayramlaşma yapacağız
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2026 23:16

CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel, "Halk ile birlikte büyük bir bayramlaşma yapacağız." dedi.

Özel, TBMM'de partisinin MYK üyeleri ve bazı milletvekilleri ile yaptığı toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Meclis'te bugünkü çalışmalarına ilişkin değerlendirmesi sorulan Özel, "Her zamanki gibi Meclis mesaisi yoğun. İyi geçti. Çok kıymetli ziyaretçilerimiz vardı, toplantılarımızı yaptık. Planlamalarımızı yaptık." diye konuştu.

Yarın İzmir'de olacaklarını oradan da Manisa'ya geçeceklerini aktaran Özel, şunları kaydetti:

"Bayramın son günü partinin bayramlaşmasını yapmak üzere burada olacağız. Bayramın birinci günü Manisa'da yapmam gereken ziyaretleri, bayram ritüellerini yerine getireceğiz. Bayramın üçüncü ve dördüncü henüz netleşmedi ama büyük ihtimalle hemşehrilerimle birlikte olacağım, öyle görünüyor."

Bayramlaşmanın nerede yapılacağına yönelik soru üzerine Özel, "Bayramlaşmayı arkadaşlarımız duyuracak. Meclis'te yapmayacağız, halkla birlikte büyük bir bayramlaşma yapacağız." ifadesini kullandı.

 

