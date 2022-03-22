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CHP tarımda OHAL önerdi

#Faik Öztrak#CHP#Rusya
CHP tarımda OHAL önerdi

CHP Sözcüsü Öztrak, “Rusya-Ukrayna savaşı uzarsa gıda güvenliği açısından ciddi sıkıntılar kapımızda bekliyor. Bu yıl tarımda olağanüstü hal ilan edilmesi gerektiğini söylüyoruz” dedi.

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, gıda güvenliği için tarımda olağanüstü hal ilan edilmesini önerdi. Öztrak, düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

TARIMDA TEHLİKE

Rusya ve Ukrayna dünya buğday ihracatının yüzde 30’unu, gübre ihracatının yüzde 24’ünü gerçekleştiriyor. Dolayısıyla, kuzeyimizdeki savaş daha da uzarsa gıda güvenliği açısından ilave ciddi sıkıntılar kapımızda bekliyor. Bu yıl tarımda olağanüstü hal ilan edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Çiftçimizin ayağa kaldırılması için bu şart.

MASAYA YATIRACAĞIZ

Feribotla günlük 12-13 bin geçiş yapılan köprüye 12 yıl boyunca günlük 45 bin araç geçiş garantisi verilmiş. Hem de dolarla, Euro’yla hesaplanarak. Erdoğan’ın ‘200 liracık’ dediği 200 lira bu ülkedeki en değerli banknot. Aynı hatta feribot fiyatı gidiş-geliş 107 lira. Yoksa feribot seferlerini mi kaldıracaksınız? İktidarımızda, bu projelerin hepsini tekrar masaya yatıracağız.”

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#Faik Öztrak#CHP#Rusya

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