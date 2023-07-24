CHP tarihinin en gergin PM’si

Haberin Devamı

KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın başı çektiği ve birçoğu yakın zamana kadar Kılıçdaroğlu’nun önemli kurmayları arasında yer alan muhalif kanadı “Zoom krizi”nin ardından ilk kez karşı karşıya getiren toplantıda yaşanan tartışmalarla zaman zaman tansiyon yükselirken, asıl sürpriz ise görevden alınan örgütler için yapılan oylamada yaşandı.

ÇOĞUNLUK SAĞLADILAR

Görevden alınan 4 il ve 1 ilçe örgütünün itirazlarının değerlendirilip görevlerine iade edilip edilmeyeceklerine ilişkin yapılan oylamada muhalifler, istedikleri sonucu alamasalar da elde ettikleri çoğunluk oyuyla mesaj verdiler. Muhaliflerin bu 5 oylamadan ikisinde çoğunluğu sağlaması kulislerde “güvensizlik oyu” yorumlarına da yol açarken, bunun asıl ileride kurultay tarihinin belirlenmesi ve belediye başkan adaylarıyla ilgili yapılacak oylamalarda önem taşıyacağı belirtiliyor. Muhaliflerin bu oy dengesiyle başkanlarla ilgili yapılacak oylamalarda gerektiğinde kullanılabilecek “veto” yetkisini ele geçirdiği değerlendirmeleri öne geçti.

Haberin Devamı

Genel Başkan ile birlikte 61 kişilik PM’deki oylamasında Muş İl Başkanı İsmail Adanur’un itirazı için 31 kabul 30 ret, Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan’ın itirazı için 31 kabul, 28 ret 2 çekimser, Ağrı İl Başkanı Nihat Aslan’ın itirazı için 30 kabul 31 ret, Kayseri İl Başkanı Zeki Özkan’ın itirazı için 28 kabul 33 ret, Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün’ün itirazı için ise 26 kabul 35 ret oyu çıktı. Göreve iade için PM’nin salt çoğunluk oyu olan 41 oy gerekiyordu.

PM UYARI MI VERDİ

PM’de çıkan bu oy dengesi kulislerde, her iki tarafa da uyarı verip pazarlık masasını gösterdiği şeklinde de yorumlandı.