CHP, ‘Swot analizi’ yaptı

Erken seçim tartışmalarıyla birlikte CHP, toplantı trafiğini arttırdı. Önceki günkü Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından dün de MYK üyeleriyle Mogan Gölü’nde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir tesiste toplanıldı. Toplantı basından da gizli tutulmaya çalışıldı.

7 SAAT SÜRDÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarıyla 7 saat süren toplantısı, Çin Komünist Partisi Lideri Mao Zedong’un güvenlik gerekçesiyle Nanhu Gölü’nde yaptığı toplantıyı anımsattı. Edinilen bilgiye göre toplantıda CHP, hem kendini tartıştı hem de Türkiye ve dünya gündemindeki önemli başlıklar ele alınarak, gelişmelerle ilgili nasıl politika izlenmesi gerektiği üzerinde duruldu. MYK üyeleri, bu süreçte CHP’nin önünde ne gibi fırsatlar ve riskler olduğu, bu fırsatlar karşısında partiyi iktidara taşımak için nasıl hareket edilmesi gerektiği konularında görüş alışverişinde bulundu. Bu kapsamda partinin belirlediği hedeflere ulaşmasını engelleyen faktörlerin neler olduğu ele alındı. Ayrıca “SWOT Analizi” olarak tanımlanan çalışma kapsamında, CHP’nin güçlü yanları, zayıf yanları, önündeki fırsatlar ve risklerle ilgili değerlendirmeler yapıldı. Partinin gelecekte nasıl bir söylem kullanacağı ve nasıl bir politika izleyeceği de değerlendirildi. CHP’nin bugün de Genel Merkez’de MYK toplantısı yapacağı belirtildi.

SWOT ANALİZİ NEDİR

SWOT; “strength” (güçlü yönler), “weaknesses” (zayıf yönler), “opportunities” (fırsatlar) ve “threats” (tehditler) sözcüklerinin baş harflerinden oluşan bir kavram. SWOT Analizi, mevcut durumda stratejiler belirlenirken kurumların kendilerini tanımalarını sağlıyor.

CHP’NİN EN KÜÇÜK İLÇESİ

CHP’nin Parti Meclisi’ne (PM) sunduğu MYK raporunda partinin üye sayısı ile ilgili ayrıntılı bilgilere yer verildi.

CHP’nin 12 Ekim 2020 tarihi itibarıyla Üye Kütüğü’nde kayıtlı 1 milyon 256 bin 231 asıl üyesi bulunuyor. Bu üyelerin yüzde 33.5’ine denk gelen 420 bin 529’u kadın.

CHP, toplam 973 ilçede örgütlü. En az üye Siirt’in Tillo ilçesinde. Burada sadece 2 üye bulunuyor. CHP’nin ilçelerde en fazla üyesi ise 21 bin 956 üye ile Ankara’nın Çankaya ilçesi. 24 ilçede ise kadın üye bulunmuyor.

CHP’nin en az üyesi Bayburt’ta. Bu ilde 413 üyesi bulunan CHP’nin 10 ilde üye sayısı binin altında. CHP’nin en fazla üye sayısı 272 bin 912 üye ile İstanbul’da. İstanbul’u 159 bin 638 üye ile İzmir takip ediyor. 83 bin 154 üye ile Ankara ise üçüncü sırada yer alıyor. CHP’nin doğu ve güneydoğu ilerinde üye sayısının batıdaki illere göre daha düşük olması dikkat çekti.