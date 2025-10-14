CHP Sözcüsü Yücel’den ‘Yavaş’ tepkisi

Haberin Devamı

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin dün toplanan MYK gündemiyle ilgili düzenlediği basın toplasında özetle şunları söyledi: “Sayıştay ve MASAK detaylı şekilde inceleme yapmıştır. Yetmemiş başkanımız kendisi de ayrıca inceleme yaptırmıştır. Kaydı olmayan tek bir kuruş bulunamamıştır. Geçtiğimiz hafta başında iddianame açıklandı; Yavaş ne sanık, ne tanık, ne de şüpheli. Görüyoruz ki soruşturmada ismi dahi geçmezken bir üst akıl Mansur Başkan hakkında da soruşturma izni istemeyi uygun görmüş. Ankara’yı kaybetmeyi hazmedemeyenler, Yavaş’ı itibarsızlaştırmak için ellerini ovuşturanlar avuçlarını yalayacaklar. Bir mahallenin, bir ilçenin, bir kentin, bir ülkenin geleceğini siyasi kararları ile şekillendirecek olan ise sadece ve sadece millettir.

MAFYA DÜZENİNE ALIŞMAYACAĞIZ

(Avukat Serdar Öktem’in ölümü) Öktem, Sinan Ateş davasının seyri açısından, devlet korumasında olması gereken biriydi. Bahsi geçen suç örgütlerinin üyelerinin ve kurmuş olduğu mafya düzeninin asıl azmettiricilerinin siyasete yön veriyor olması ihtimali ise bu işin bir başka bir rahatsız edici boyutu.CHP olarak ne bu mafya düzenine, ne de faili meçhul cinayetlere alışmayacağız.”

ROJİN SORUŞTURMASI: İHMALİ OLANLAR YARGILANMALI

“(Rojin Kabaiş’in ölümü) Adli Tıp Kurumu’nun raporuna göre Rojin’in üzerinde iki erkek DNA’sının olduğu tespit edildi. Bu konuda ihmali olan herkesin yargılanmasını çok önemsiyoruz.”