CHP Sözcüsü Yücel: 1.5 ayda 230 bin yeni üye

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Yücel, partisinin MYK gündemiyle ilgili düzenlediği basın toplantısında, şunları söyledi:

“Her bir soruşturma AK Parti’nin ve Erdoğan’ın CHP ve Ekrem İmamoğlu korkusunun ne kadar büyük olduğunu bize gösterdi. Değişim kurultayımızdan sonra yaklaşık 1.5 yılda partimize 500 bin yeni üye, bir üye kampanyası ile 1.5 ayda partimize 230 bin yeni üye geldi.

O CEKET ÇIKTI BİR KERE

(İmamoğlu’nun diploma tartışması) Bugün İstanbul’da inanmadıkları bir imzayı atmaya zorlananlara sesleniyorum. Bu imzayı atmazsanız; çocuklarınıza, torunlarınıza, öğrencilerinize anlatacağınız, göğsünüzde gururla taşıyacağınız bir şeref nişanesine sahip olursunuz. Bunun bir parçası olanlar, hem hukuki hem siyasi hem de vicdani olarak bunun altında kalırlar. Biz bu hafta sonu ‘Gel Seç Tarihe Geç’ diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bunu değiştirmeye de kimsenin gücü yetmez. Trabzon’da, Kastamonu’da, Ordu’da, Erzincan’da İmamoğlu’na programı için salon verilmedi. Bu ayıpları Sayın İmamoğlu’na engel olabildi mi? En fazla halkla buluşacağı adres değişir ama anlatacağı gerçekler değişmez. O ceket, kravat çıktı, o kollar sıvandı bir kere.”