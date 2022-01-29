CHP Sözcüsü Öztrak: Sanayicinin uğradığı zarar tazmin edilmeli

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Faik Öztrak dün Anadolu OSB ziyaretinde özetle şu açıklamaları yaptı:

“Sanayicilerimizin enerji faturaları roket hızıyla artıyor. Hükümet, sanayiciye adeta kasten çelme taktı. Sanayicimiz maddi kayba mı, yetiştiremediği veya riske düşen siparişlerine mi, pazar kaybetme riskine mi yansın yoksa elektrik kesintilerine uymazsa cezayla tehdit edilmesine mi yansın? Önümüz kış, bu krizin ne kadar süreceğini kimse bilemiyor. Son beş yılın dördünde İran’la buna benzer sıkıntılar yaşandı. Ama hiçbir zaman sanayide çarklar durmadı.

DEPODA KALAN GAZ

Öğreniyoruz ki, Tuz Gölü’ndeki depolarda 3-5 günlük gaz kalmış. Önümüzde koca bir kış var. Enerji kesintisi nedeniyle oluşan üretim kaybının en az 5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Türkiye liralaşacaksa önce dolarla, Euro’yla verilen garantileri liralaştıracaksınız.”