CHP Sözcüsü Öztrak: Hangi gelire endeksli

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Öztrak, dün CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

“Haziran ayı sonunda Kur Korumalı Mevduat’ın miktarı 931 milyar lira. Bu yılın ilk 4 ayında aziz milletimizin sırtından 16 milyar 255 milyon lirayı bir avuç mevduat sahibine ödediler.



Doları ve enflasyonu düşürecek o müthiş tedbir, daha önce birçok hükümetin denediği ve vazgeçtiği GES imiş. Bu kâğıt hangi gelire endeksli? Söz konusu olan kamu işletmelerinin geliri ise BOTAŞ zararda, EİAŞ zararda, Taş Kömürü Kurumu, DHMİ, Çay-Kur, TEDAŞ, pek çok kamu işletmesi zararda. Siz aspirin tedavisi ve pansumanla uğraşırken Türkiye’nin kredi risk primi 14 yıl sonra 800 puanı geçti. Dolar kuru 3-4 saat içinde asansör gibi inip çıkarken kimler dolarları düşük fiyattan aldı, kimler yüksek fiyattan sattı, kimler köşeyi döndü, kimler voliyi vurdu?”