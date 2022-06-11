Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

CHP Sözcüsü Öztrak: Hangi gelire endeksli

#Faik Öztrak#CHP#GES
CHP Sözcüsü Öztrak: Hangi gelire endeksli

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca açıklanan Gelire Endeksli Senet (GES) uygulamasının “aspirin tedavi” olduğunu savunarak, “Dağ fare doğurmuştur. Anlaşılan saray milletimize bir tokat daha vurmaya hazırlanıyor” dedi.

Haberin Devamı

Öztrak, dün CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

“Haziran ayı sonunda Kur Korumalı Mevduat’ın miktarı 931 milyar lira. Bu yılın ilk 4 ayında aziz milletimizin sırtından 16 milyar 255 milyon lirayı bir avuç mevduat sahibine ödediler.

Doları ve enflasyonu düşürecek o müthiş tedbir, daha önce birçok hükümetin denediği ve vazgeçtiği GES imiş. Bu kâğıt hangi gelire endeksli? Söz konusu olan kamu işletmelerinin geliri ise BOTAŞ zararda, EİAŞ zararda, Taş Kömürü Kurumu, DHMİ, Çay-Kur, TEDAŞ, pek çok kamu işletmesi zararda. Siz aspirin tedavisi ve pansumanla uğraşırken Türkiye’nin kredi risk primi 14 yıl sonra 800 puanı geçti. Dolar kuru 3-4 saat içinde asansör gibi inip çıkarken kimler dolarları düşük fiyattan aldı, kimler yüksek fiyattan sattı, kimler köşeyi döndü, kimler voliyi vurdu?”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Faik Öztrak#CHP#GES

BAKMADAN GEÇME!

Milyarder iş insanının eşine ne oldu 4 yıldır cevabı bulunamayan soruda flaş gelişme

Milyarder iş insanının eşine ne oldu? 4 yıldır cevabı bulunamayan soruda flaş gelişme

#Anne-Elisabeth Falkevik Hagen
Gladyatörlerden, Milaslı Hasana... Anadolu Parsı hepsine rağmen yaşıyor

Gladyatörlerden, Milaslı Hasan'a... Anadolu Parsı hepsine rağmen yaşıyor!

#Anadolu Parsı
Son Dakika: Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli Ozan Tufan transferini Spor Arenaya doğruladı

Son Dakika: Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli Ozan Tufan transferini Spor Arena'ya doğruladı!

#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Milyarder iş insanının eşine ne oldu 4 yıldır cevabı bulunamayan soruda flaş gelişme

Milyarder iş insanının eşine ne oldu? 4 yıldır cevabı bulunamayan soruda flaş gelişme

#Anne-Elisabeth Falkevik Hagen
Gladyatörlerden, Milaslı Hasana... Anadolu Parsı hepsine rağmen yaşıyor

Gladyatörlerden, Milaslı Hasan'a... Anadolu Parsı hepsine rağmen yaşıyor!

#Anadolu Parsı
Son Dakika: Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli Ozan Tufan transferini Spor Arenaya doğruladı

Son Dakika: Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli Ozan Tufan transferini Spor Arena'ya doğruladı!

#Fenerbahçe