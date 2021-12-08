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CHP Sözcüsü Öztrak: Ekonomiye Çin işkencesi

#Faik Öztrak#Recep Tayyip Erdoğan#Çin
CHP Sözcüsü Öztrak: Ekonomiye Çin işkencesi

Partisinin MYK toplantısının ardından konuşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, ‘ekonomiye Çin işkencesi yapmak’la eleştirdi.

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Faik Öztrak, CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi: “Neden ekonomik değil, dış güçlermiş. Erdoğan her konuştuğunda dolar, euro şaha kalkıyor. Erdoğan’ı o zaman dış güçler mi konuşturuyor? Asıl utanmazlık; ana muhalefet liderinin iki yıl önceki konuşmasına erişim yasağı getirmek, önce, ‘Ekonominin kitabını yazdık’ deyip sonra ekonomiyi batırınca, ‘Çin işi, Japon işi yeni ekonomi modeli getiriyoruz’ demektir.

ÇİN BİLE BU MODELİ BIRAKTI

84 milyonluk güzelim ülkemiz, organize bir cehaletin deneme tahtasına dönüştürüldü. Gerçek iktisatçıların deney laboratuvarı ekonomik modellerdir. Ama çakma iktisatçılar bunları elbette bilemez. Şimdi bu çakma ekonomistler, bir ‘Çin modeli’ deyip duruyorlar. Çin bile ucuz emeğe dayanan modelden vazgeçti. Bunlar, AB ile tam üyelik müzakere masasına oturmuş Türkiye’yi ucuz emek ülkesi yapmayı öneriyorlar. TL, Taliban yönetimindeki Afganistan’ın para birimi Afgani karşısında bile yüzde 29 değer kaybetti. Atalarımızın dediği gibi hesap bilmeyen kasap ne bıçak bırakır, ne de masat. ‘Çin modeli uygulayacağım’ diyen Erdoğan, ekonomiye Çin işkencesi yaFaik Öztrakıyor. Milletimizi her geçen gün daha da fakirleştiriyor.”

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#Faik Öztrak#Recep Tayyip Erdoğan#Çin

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