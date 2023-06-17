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CHP Sözcüsü Öztrak: ‘Ekonominin dümeninde kim var?’

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#Faik Öztrak#Ekonomi#CHP
CHP Sözcüsü Öztrak: ‘Ekonominin dümeninde kim var’
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 07:00

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, değişen ekonomi yönetiminin ‘dümeninde’ kimin olduğunu sordu.

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Öztrak, düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi: “Bir ekonomi programının en önemli yakıtı güvendir. Diğer taraftan ekonomi yönetiminin başında kim var? Mehmet Bey mi? Cevdet Bey mi? Gaye Hanım mı? Yoksa Saray’ın gölgesi Şahap Bey mi? Sizin dışarıdan finansman bulma stratejiniz, sıcak paracıları ülkeye çekmek ve onlara fiilen dolar karşılığı yüzde 30-40 faiz ödemekse bu tutmaz. Ekonomik sorunlar her geçen gün artarken bu gidişi durduracak acil eylem planı nerede?”

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#Faik Öztrak#Ekonomi#CHP

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