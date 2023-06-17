CHP Sözcüsü Öztrak: ‘Ekonominin dümeninde kim var?’

Haberin Devamı

Öztrak, düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi: “Bir ekonomi programının en önemli yakıtı güvendir. Diğer taraftan ekonomi yönetiminin başında kim var? Mehmet Bey mi? Cevdet Bey mi? Gaye Hanım mı? Yoksa Saray’ın gölgesi Şahap Bey mi? Sizin dışarıdan finansman bulma stratejiniz, sıcak paracıları ülkeye çekmek ve onlara fiilen dolar karşılığı yüzde 30-40 faiz ödemekse bu tutmaz. Ekonomik sorunlar her geçen gün artarken bu gidişi durduracak acil eylem planı nerede?”