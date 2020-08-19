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Bülent SARIOĞLU / ANKARA
Haber Giriş: 19.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

CHP Sözcüsü Öztrak: ‘2 milyonluk dava baştan reddedilmeli’

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
CHP Sözcüsü Öztrak: ‘2 milyonluk dava baştan reddedilmeli’
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, kendisi ve ailesinin yurtdışında serveti bulunduğunu iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na açtığı 2 milyon liralık tazminat davasıyla ilgili konuştu.

HUKUK NE DİYOR

Öztrak, dün CHP Genel Merkezi’nde yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ne kadar tazminat istiyor? 2 milyon TL. Parayı gerçekten alın teriyle kazanan biri, 2 milyon TL’nin ne demek olduğunu bilir. Hukukta manevi tazminatın miktarı, bir taraf için zenginleşme yaratmayacak şekilde belirlenir. Bu dava sadece bu nedenle bile en baştan reddedilmelidir.

ABD’YE DAVA

Erdoğan oturduğu koltuğun itibarını korumak için davayı Amerikan Kongresi’ne açmalı, 2 milyon dolar istemeliydi. Bu suskunluk, bir beka meselesiyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.”

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Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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