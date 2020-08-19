CHP Sözcüsü Öztrak: ‘2 milyonluk dava baştan reddedilmeli’

HUKUK NE DİYOR

Öztrak, dün CHP Genel Merkezi’nde yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ne kadar tazminat istiyor? 2 milyon TL. Parayı gerçekten alın teriyle kazanan biri, 2 milyon TL’nin ne demek olduğunu bilir. Hukukta manevi tazminatın miktarı, bir taraf için zenginleşme yaratmayacak şekilde belirlenir. Bu dava sadece bu nedenle bile en baştan reddedilmelidir.

ABD’YE DAVA

Erdoğan oturduğu koltuğun itibarını korumak için davayı Amerikan Kongresi’ne açmalı, 2 milyon dolar istemeliydi. Bu suskunluk, bir beka meselesiyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.”