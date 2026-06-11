CHP Sözcüsü Müslim Sarı'dan CNN Türk'te açıklamalar: CHP'de paralel yapı oluştu

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CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın açıklamaları şu şekilde:

21 Mayıs’tan itibaren ir süreç yaşıyoruz, biz zorunlu ve hukuki süreci yürüten arkadaşlar olarak diğer arkadaşlarımızı dışlamadan kollektif aklı çalıştırarak, mevcut hukuk düzeni içerinde ama kendi siyasal yaklaşımlarımızı içerecek şekilde bir orta yol bulalım, konuşalım ve diyalog mekanizması oluşturmak istedik.

Diyalog heyeti kurmak istedik. Bu konuda MYK'da karar aldık. İyi niyetli girişimler oldu. Partimizde görev yapan abilerimiz ve 3 belediye başkanı orta yol bulmak istedi. Ancak bu girişimler olumlu sonuçlanmadı. Diyalog kapısını açık tutuştuğumuz halde biz el uzattıkça arkadaşlar yumruk sıktı. Bu bizim açımızsan zorlu bir süreç. İyi niyetli çabaları gösterdik. Tükendiğimiz yerde öyle bir noktaya geldik ki bir çeşit iki başlılık oluştu partide.

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Bir CHP Genel Merkezi var ve bayramlaşma için bir gün belirliyor, arkadaşlarımız aynı gün ve aynı saatte bir gün belirliyor. Grup toplantısı yapacağımızı söylüyoruz biz ve arkadaşlarımız grubu gelmeye meyyal olmadığı halde sırf bu duyuruyu yaptığımız için gelelim, gurup toplantısı yapalım ve Genel başkanı konuşturmayalım noktasına geliyor. Bir çeşit paralel yapı oluştu.

Ben CHP Parti Sözcüsüyüm ama başka bir arkadaş da CHP Parti Sözcüsü olarak televizyonlara çıkıp demeç veriyor. MYK üyelerimiz var, başka bir yerde MYK toplantısı yapıyorlar. Hiç bir kurum çok başlı, daha doğrusu ikili yapıya müsaade etmez. Rövanşist bir anlayışta değiliz. CHP'de itiraz kültürü, parti içi muhalefet, siyasal mücadele hep var ama CHP'nin kırmızı çizgileri de var. Bu kırmızı çizgileri onun kurumsal yapısı. Hiç birimiz CHP'nin kurumsal yapısının örselenmesine izin veremez.