Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

CHP'li Öztrak: İkinci turda mutlaka kazanacağız

Güncelleme Tarihi:

#Faik Öztrak#CHP#Secim2023
CHPli Öztrak: İkinci turda mutlaka kazanacağız
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2023 13:52

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Milletimizin iradesi her şeyin üstündedir. İkinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız" dedi.

Haberin Devamı

CHP'li Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlardan güvenoyu alamadığını belirterek, "Şu an itibarıyla, sandıkların tamamına yakını sayılmış, yurt dışından gelen sandıklardan sadece 300 civarında sandık henüz sayılmamıştır. Bunlar da sonucu değiştirmeyecektir. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turda sonuçlanacağı artık kesinleşmiştir. Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin olarak ikinci tura kalmıştır" dedi.

KATILIMIN YÜKSEK OLMASI DEMOKRASİMİZ ADINA SEVİNDİRİCİ

Dün sandığa gidip oy veren herkese teşekkür eden Öztrak, "Katılım oranının yüzde 90'a yaklaşması demokrasimiz adına sevindiricidir. Ayrıca, sabaha kadar uyumadan sandıkları bekleyen ıslak imzalı tutanakları alan, sandık kurulu üyelerimiz, okul bilişim sorumlularımız, müşahitlerimiz, avukatlarımız ve tüm gönüllülerin çabaları her türlü takdirin üzerindedir. Dün akşam sabaha kadar gösterdikleri büyük fedakarlığı 28 Mayıs'ta da göstereceklerinden ve milletimizin tek bir oyunun bile heba olmamasını sağlayacaklarından eminiz" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Öztrak, önümüzdeki 15 gün boyunca Türkiye'ye hakkı, hukuku ve adaleti getirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyerek, "Milletimizin iradesi her şeyin üstündedir. İkinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Millet İttifakı, ipi önde göğüsleyecek. Biz kazanacağız. Kazanan demokrasi olacak, kazanan Türkiye olacak" diye konuştu.

Gözden KaçmasınYSK Başkanı son durumu açıkladı... Sandıkların yüzde 99,4ü açıldı: İşte oy oranlarıYSK Başkanı son durumu açıkladı... Sandıkların yüzde 99,4'ü açıldı: İşte oy oranlarıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınTBMMde 28. dönem: Resmi olmayan sonuçlara göre Mecliste yer alacak 600 vekil belli olduTBMM'de 28. dönem: Resmi olmayan sonuçlara göre Meclis'te yer alacak 600 vekil belli olduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Faik Öztrak#CHP#Secim2023

BAKMADAN GEÇME!

Nefes nefese yarış Bir günde bitmedi

Nefes nefese yarış! Bir günde bitmedi

#Ali İhsan Yavuz
Millet İttifakı’nın sandalye sayısı kaç ‘ortaklar’ CHP’ye ne getirdi ne götürdü

Millet İttifakı’nın sandalye sayısı kaç ‘ortaklar’ CHP’ye ne getirdi ne götürdü

#Millet İttifakı
Çoğunluk yine Cumhur’da

Çoğunluk yine Cumhur’da

#Secim2023