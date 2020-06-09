CHP Sözcüsü Faik Öztrak: ‘Berberoğlu işi CHP’ye siyasi garez’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, dün partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı basın toplantısında özetle şunları söyledi:

“Ağızlarından milli iradeyi düşürmeyenler, Erdoğan’ın atama yardımcısının gönderdiği tezkereyi TBMM’de okutarak, İstanbulluların hür iradesiyle seçtiği vekilimizin milletvekilliğini düşürdü. Milletvekilimizin AYM’de yargılaması devam ederken ve Anayasamızın 83. Maddesi açıkken, 27. dönemin bitmesi beklenmeden arkadaşımızın vekilliği, sarayın vesayeti altındaki TBMM Başkanı tarafından gasp edilmiştir.

CASUSLUK BU KADAR UCUZ SUÇ MU?

Gazeteciler İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız’ın ‘siyasal ve askeri casusluk’ iddiasıyla gözaltına alındığı ifade ediliyor. Bu iktidar hoşuna gitmeyen herkese casus damgası vuruyor. Casusluk bu kadar ucuz bir suç mu?

AYASOFYA’YI İSTİSMAR ETMEYİN

(Ayasofya’yla ilgili Danıştay’ın vereceği karar konusunda) 18 yıldır hükümet ne zaman başı sıkışsa Ayasofya’yı ortaya atıyor. 18 yıldır iktidardasınız. Şu anda parti devletini de kurdunuz. Tek adamın bir kararnamesine bakar iş. Bunu daha fazla istismar etmeyin. Bunun üzerinden siyaset yapmayın. Açacaksanız açın.”