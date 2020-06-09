MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCHP Sözcüsü Faik Öztrak: ‘Berberoğlu işi CHP’ye siyasi garez’
GeriGündem CHP Sözcüsü Faik Öztrak: ‘Berberoğlu işi CHP’ye siyasi garez’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Rifat BAŞARAN / ANKARA
Haber Giriş: 09.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: ‘Berberoğlu işi CHP’ye siyasi garez’

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
CHP Sözcüsü Faik Öztrak: ‘Berberoğlu işi CHP’ye siyasi garez’
Abone Olgoogle-news

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Enis Berberoğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesini “siyasi garez ve CHP’ye karşı yürütülen kan davası” olarak nitelendirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, dün partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı basın toplantısında özetle şunları söyledi:

“Ağızlarından milli iradeyi düşürmeyenler, Erdoğan’ın atama yardımcısının gönderdiği tezkereyi TBMM’de okutarak, İstanbulluların hür iradesiyle seçtiği vekilimizin milletvekilliğini düşürdü. Milletvekilimizin AYM’de yargılaması devam ederken ve Anayasamızın 83. Maddesi açıkken, 27. dönemin bitmesi beklenmeden arkadaşımızın vekilliği, sarayın vesayeti altındaki TBMM Başkanı tarafından gasp edilmiştir.

CASUSLUK BU KADAR UCUZ SUÇ MU?

Gazeteciler İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız’ın ‘siyasal ve askeri casusluk’ iddiasıyla gözaltına alındığı ifade ediliyor. Bu iktidar hoşuna gitmeyen herkese casus damgası vuruyor. Casusluk bu kadar ucuz bir suç mu?

AYASOFYA’YI İSTİSMAR ETMEYİN

(Ayasofya’yla ilgili Danıştay’ın vereceği karar konusunda) 18 yıldır hükümet ne zaman başı sıkışsa Ayasofya’yı ortaya atıyor. 18 yıldır iktidardasınız. Şu anda parti devletini de kurdunuz. Tek adamın bir kararnamesine bakar iş. Bunu daha fazla istismar etmeyin. Bunun üzerinden siyaset yapmayın. Açacaksanız açın.”

 

False
Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle