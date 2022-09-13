CHP Sözcüsü: ‘Alparslan da bizim Mustafa Kemal de’

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Öztrak, MYK toplantısıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi:

ŞEHİTLERE DE Mİ SAYGINIZ YOK

“İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun coşkuyla kutlanması birilerini rahatsız etti. Karın ağrılarının sebebini çok iyi anlıyoruz. Bu millet Çanakkale’yi tek imzayla emperyalistlere açanları, İstanbul’u düşmana teslim edenleri, Kuvayımilliye ve Mustafa Kemal için idam fetvası yazanları, onayanları, ardından İngiliz zırhlılarına binip gerisin geri kaçanları ecdat olarak kabul etmiyor.

DİYARBAKIR KADİM ŞEHRİMİZ

(CHP PM Üyesi Nevaf Bilek’in ‘Diyarbakır Türkiye Kürdistan’ın bir şehri’ ifadesi) CHP’nin görüşlerini Genel Başkanımız, parti sözcüsü ve grup başvekilleri açıklar. Resmi görüşümüzü açıklıyorum; Diyarbakır, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihi ve kadim bir şehridir. Diyarbakırlı kardeşlerimiz de Türkiye Cumhuriyeti’nin onurlu ve saygın vatandaşlarıdır.”

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EMEĞİN PAYI YÜZDE 10 DÜŞTÜ

Gerçek işsiz sayısı temmuzda 781 bin kişi artarak 8 milyon 415 bine çıktı. Gerçek işsizlik oranı da 2 puan birden artarak yüzde 22.5’e çıkmış. Ücretler, maaşlar, aylıklar sarayın ‘faiz sebep enflasyon sonuç’ diyerek azdırdığı enflasyona yetişemiyor. Sadece son iki yılda emeğin milli gelirden aldığı pay 10 puan birden düştü, yüzde 21’lere indi. Ücretli çalışan her bir emekçimizin son 2.5 yıldaki kaybı ise emekçi başına tamı tamına 3 bin 273 dolar.”