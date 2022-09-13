Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

CHP Sözcüsü: ‘Alparslan da bizim Mustafa Kemal de’

Güncelleme Tarihi:

#Faik Öztrak#CHP#Alparslan
CHP Sözcüsü: ‘Alparslan da bizim Mustafa Kemal de’
Turan Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2022 07:00

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İzmir’in kurtuluş yıldönümü kutlamalarının ardından yaşanan tartışmalar için, “Kimse Cumhuriyet’i, Osmanlı ile çarpıştırıp kapıştırmıyor. Alparslan da bizim Mustafa Kemal de. Ama (millet) İngiliz zırhlısıyla kaçanları da ecdat kabul etmiyor” dedi.

Haberin Devamı

Öztrak, MYK toplantısıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi:

ŞEHİTLERE DE Mİ SAYGINIZ YOK

“İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun coşkuyla kutlanması birilerini rahatsız etti. Karın ağrılarının sebebini çok iyi anlıyoruz. Bu millet Çanakkale’yi tek imzayla emperyalistlere açanları, İstanbul’u düşmana teslim edenleri, Kuvayımilliye ve Mustafa Kemal için idam fetvası yazanları, onayanları, ardından İngiliz zırhlılarına binip gerisin geri kaçanları ecdat olarak kabul etmiyor.

DİYARBAKIR KADİM ŞEHRİMİZ

(CHP PM Üyesi Nevaf Bilek’in ‘Diyarbakır Türkiye Kürdistan’ın bir şehri’ ifadesi) CHP’nin görüşlerini Genel Başkanımız, parti sözcüsü ve grup başvekilleri açıklar. Resmi görüşümüzü açıklıyorum; Diyarbakır, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihi ve kadim bir şehridir. Diyarbakırlı kardeşlerimiz de Türkiye Cumhuriyeti’nin onurlu ve saygın vatandaşlarıdır.”

Haberin Devamı

EMEĞİN PAYI YÜZDE 10 DÜŞTÜ

Gerçek işsiz sayısı temmuzda 781 bin kişi artarak 8 milyon 415 bine çıktı. Gerçek işsizlik oranı da 2 puan birden artarak yüzde 22.5’e çıkmış. Ücretler, maaşlar, aylıklar sarayın ‘faiz sebep enflasyon sonuç’ diyerek azdırdığı enflasyona yetişemiyor. Sadece son iki yılda emeğin milli gelirden aldığı pay 10 puan birden düştü, yüzde 21’lere indi. Ücretli çalışan her bir emekçimizin son 2.5 yıldaki kaybı ise emekçi başına tamı tamına 3 bin 273 dolar.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Faik Öztrak#CHP#Alparslan

BAKMADAN GEÇME!

Felaketlerle dolu annus horribiliste ne olmuştu Kraliçe 2. Elizabethin hayatında 6 önemli dönüm noktası...

Felaketlerle dolu 'annus horribilis'te ne olmuştu? Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatında 6 önemli dönüm noktası...

#Kraliçe 2. Elizabeth
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles

BAKMADAN GEÇME!

Felaketlerle dolu annus horribiliste ne olmuştu Kraliçe 2. Elizabethin hayatında 6 önemli dönüm noktası...

Felaketlerle dolu 'annus horribilis'te ne olmuştu? Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatında 6 önemli dönüm noktası...

#Kraliçe 2. Elizabeth
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles