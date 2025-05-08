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CHP şoförüne 13.5 yıl hapis istemi

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#CHP#Şoför#Gökhan Gülyurt
CHP şoförüne 13.5 yıl hapis istemi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2025 07:00

CHP’li milletvekilleri ile genel başkan yardımcılarını taşıyan otobüsün şoförü Gökhan Gülyurt hakkında polislerin ‘dur’ ihtarına uymayıp aracı üzerlerine sürdüğü gerekçesiyle ‘zincirleme şekilde görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen Gülyurt, 23 Nisan günü Ulus’taki eski Meclis’e gitmek istediklerini belirtti. Program akışına yetişmek için adliye önündeki yolu kullandıklarını ifade eden Gülyurt, “Polisler otobüsü durdurmak istedi. Ancak otobüsün ağırlığından dolayı fren mesafem uzun olduğundan duramadım” dedi. Gülyurt’un “silahtan sayılan otobüsü” müştekilerin üzerine sürmesi cebir niteliğinde olduğu ve görevi yaptırmama için direnme suçunun tüm unsurlarıyla oluştuğu belirtildi. 

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#CHP#Şoför#Gökhan Gülyurt

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