CHP şoförüne 13.5 yıl hapis istemi

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen Gülyurt, 23 Nisan günü Ulus’taki eski Meclis’e gitmek istediklerini belirtti. Program akışına yetişmek için adliye önündeki yolu kullandıklarını ifade eden Gülyurt, “Polisler otobüsü durdurmak istedi. Ancak otobüsün ağırlığından dolayı fren mesafem uzun olduğundan duramadım” dedi. Gülyurt’un “silahtan sayılan otobüsü” müştekilerin üzerine sürmesi cebir niteliğinde olduğu ve görevi yaptırmama için direnme suçunun tüm unsurlarıyla oluştuğu belirtildi.