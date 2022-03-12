'CHP Sivas'tan bu tarafa geçemiyordu'

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CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır’daki programları dahilinde önceki akşam gençlerle basına kapalı toplantıda bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, öğrencilerden gelen 50 soruyu tek tek cevapladı.

‘HAKSIZLIĞA UĞRAMIŞ OLAN VARSA’

Kılıçdaroğlu, ‘İktidara geldiğinizde Selahattin Demirtaş’ı serbest bırakacak mısınız?’ sorusuna şu yanıtı verdi: “Selahattin Bey’in içeride tutulmasının temel nedeni şu: Hiçbir suçu yok, hiçbir günahı yok. Zaten yargı da bunu kabul etti. ‘Cumhurbaşkanı adayı bile olabilirsiniz’ dedi. ‘Ben seni başkan yaptırmayacağım’ dedi. ‘Madem öyle söyledin, ben de seni içeride tuttururum’ dedi. Selahattin Demirtaş’ı da Osman Kavala’yı da askeri öğrencileri de gazetecileri de ne kadar haksızlığa uğramış onlara göre düşünce mahkûmları varsa, tamamını serbest bırakacağız. Demirtaş ile en fazla görüşen milletvekilleri de CHP’li vekillerdir.”

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‘PKK BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR’

Bir gencin ‘PKK terör örgütü müdür?’ sorusuna ise Kılıçdaroğlu şöyle yanıtladı: “PKK terör örgütüdür. Sadece partimize göre değil, pek çok ülkede de terör örgütü olarak geçmektedir. Bir arkadaşımız ‘HDP’li vekilin dokunulmazlığı kaldırıldı, neden CHP’li vekiller el kaldırdı?’ dedi. Bir milletvekilinin elinde uzun namlulu silahlarla fotoğraf çektirmesi doğru değil. Ben de yapsam suçtur. Siz de yapsanız suçtur. Böyle bir tablo hukukun üstünlüğünün tartışıldığı bir yerde kabul edilemez.”

‘BİR VEKİLİMİZ BİLE YOK’

‘12 yıldır Diyarbakır’a neden gelmediniz?’ sorusuna karşılık ise Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Bir dönem biz CHP rozetini takıp değil Diyarbakır’a, Sivas’ın bu tarafına bile geçemiyorduk. Son 10 yılda değişimi yaşayan parti CHP’dir. Diyarbakır’a gelmedik ve gelmemenin de bedelini ödedik. Bir milletvekilimiz bile yok. Kabahat bizim. Nur arkadaşımız, ‘6 parti var. HDP’yi neden çağırmadınız?’ dedi. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışması içinde HDP yoktu. HDP üçüncü ittifakı kuruyor. Kurmasını isteriz.”

‘BU SORUNU BİZ ÇÖZECEĞİZ’

Kılıçdaroğlu, Dicle Toplumsal Araştırma Merkezi’nin düzenlediği etkinliğin açılış konuşmasında ise partisinin ‘İkinci Yüzyıla Çağrı’ beyannamesindeki “Kürt sorununu çözeceğiz” maddesine atıfta bulunarak, “Evet var olan bir sorun var ve biz bu sorunu çözeceğiz. Bazıları böyle bir sorun yok diyor. Olabilir, onlara göre bir sorun yok. Niye böyle bir sorun yok diye kısır bir tartışmanın da içine girmeye gerek yok. Sizin bir sorun olup olmadığını bilmeniz için sorunu yaşayan kişiyi dinlemeniz lazım.”

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‘DİYARBAKIRLILAR BİZİ YALNIZ BIRAKTINIZ DİYE SİTEM ETTİ’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün geldiği Diyarbakır’da dün de temaslarını sürdürdü. Kılıçdaroğlu, dün kentin kanaat önderi ve Yamaç Aşireti mensubu Aziz Elaldı’nın davetlisi olarak kahvaltıya katıldı. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, “Daha sık geleceğiz Diyarbakır’a. Uzun yıllar ihmal ettiğimizi biliyorum. Diyarbakırlılar özellikle bu konuda sitem de ettiler, neden bu konuda Diyarbakır’a daha fazla gelmiyorsunuz, neden bizi yalnız bıraktınız diye. Bundan sonra daha fazla geleceğiz. Oturup konuşacağız, dertleşeceğiz. Çünkü Türkiye’nin derdi sadece bizim derdimiz değil, hepimizin ortak derdidir” dedi.