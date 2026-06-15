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CHP şikayetini geri geçti; Kılıçdaroğlu Kolukısa çiftini makamında kabul etti

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#CHP#Kılıçdaroğlu#Altındağ
CHP şikayetini geri geçti; Kılıçdaroğlu Kolukısa çiftini makamında kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2026 16:58

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evsiz kaldıkları için CHP Altındağ İlçe Başkanlığı'nın kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan eski binasına sığınan Hüseyin Kolukısa ve engelli eşi Kadriye Kolukısa'yı kabul etti.

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Partiden yapılan açıklamaya göre; Kılıçdaroğlu'nun talimatı doğrultusunda, CHP'nin önceki yönetimi tarafından Kolukısa çifti hakkında, Altındağ İlçe Başkanlığı binasını işgal ettikleri gerekçesiyle yapılan şikayetten vazgeçildi.

CHP şikayetini geri geçti; Kılıçdaroğlu Kolukısa çiftini makamında kabul etti

CHP vekili tarafından Ankara 18'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, ailenin yaşlılık, engellilik ve ağır yaşam koşulları nedeniyle barınma sorunu yaşadığı belirtilerek durumlarının yeniden değerlendirildiği kaydedildi.

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CHP şikayetini geri geçti; Kılıçdaroğlu Kolukısa çiftini makamında kabul etti

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"ŞİKAYET SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Dilekçede, Kolukısa çiftinin partiye ait taşınmazda zaruri ve insani nedenlerle bulunduğunun anlaşıldığı ifade edilerek, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin, muhtaç durumda olduğu anlaşılan vatandaşlarımız hakkında şikayetçi olması veya böyle bir yargılamanın sürdürülmesini istemesi söz konusu olamaz" denildi.

CHP şikayetini geri geçti; Kılıçdaroğlu Kolukısa çiftini makamında kabul etti

CHP adına mahkemeye sunulan başvuruda, daha önce yapılan şikayetin hatalı değerlendirmeden kaynaklandığı belirtilerek Hüseyin Kolukısa ve Kadriye Kolukısa hakkında herhangi bir şikayetin bulunmadığı ve şikayetten açıkça vazgeçildiği bildirildi. Başvuruda ayrıca, şikayete bağlı suç yönünden davanın düşürülmesi ve uzlaştırma işlemlerinin sonlandırılması talep edildi.

CHP şikayetini geri geçti; Kılıçdaroğlu Kolukısa çiftini makamında kabul etti

Kolukısa çifti, ziyarette şikayetin çekilmesi için talimat veren Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür etti. Kılıçdaroğlu da sürecin takipçisi olacağını bildirdi.

CHP şikayetini geri geçti; Kılıçdaroğlu Kolukısa çiftini makamında kabul etti

 

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#CHP#Kılıçdaroğlu#Altındağ

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