CHP seçim sandığı istedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sürerken basın toplantısı yaptı. Öztrak özetle şunları söyledi:

‘RESMİ GAZETE’YE BİR BAKTIK’

“Ülkemiz, her cumartesi yeni bir kaosa uyanmaktadır. Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete’ye bir baktık, bir el ülkenin altını, üstüne getirmek için elinden geleni ardına koymamış. Bir milletvekilinin vekilliğini düşürdü. Anayasa Mahkemesi’ne HDP için kapatma davası açtırdı, ittifakın küçük ortağının ağzına bir parmak bal çaldı. Bir parmak balı da, partisinin içindeki kanatların ağzına çalmayı unutmadı, İstanbul Sözleşmesi’ni feshetti. ‘Faiz sebep, enflasyon sonuç’ safsatasına ideolojik körlükle inanan kesimleri memnun etmek için, 4.5 ay önce atadığı Merkez Bankası Başkanı’nı bir gece yarısı kurban etti. Böylesine keyfi bir yönetim dünyanın neresinde var?

‘YAPILACAK İŞ BELLİ’

Yapılacak iş belli. Bir an önce Para Politikası Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırmak ve faizleri düşürmek. Sonra da sonuçlarıyla yüzleşmek. Türkiye, İstanbul Sözleşmesi’ni imzalayan ilk ülkedir. Erdoğan ülkemizi demokrasiye, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne inanan medeni dünyadan koparan imzasıyla, vebalin altına girmiştir, ülkemizi sözüne, imzasına güvenilmez konuma sürüklemiştir. Bu, tek bir imzayla, ‘Tüm kazanılmış haklarınızı elinizden alırım’ tehdididir. Bu yol bir kez açılırsa, Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden de çıkabilir. Erdoğan koltuğunu korumak ve partisindeki bazı kafaları tatmin etmek için bu imzaları atmıştır. Bu çarşamba AK Parti Kongresi var. Artık milletin canını daha fazla yakmayın. Bu millete çarşamba günü vereceğiniz en hayırlı haber, erken seçim kararıdır.”

KILIÇDAROĞLU’NDAN ERKEN SEÇİM VURGUSU

Edinilen bilgiye göre MYK toplantısında Kılıçdaroğlu’nun ekonomi ile ilgili değerlendirmeler yaparken, kurmaylarından seçim çağrısını sık sık dile getirmelerini isteyerek, “Türkiye’nin yapısal reformlara ihtiyacı var ama iktidar bunu yapamaz. Reformlar ancak bir seçimin ardından yapılabilir. Çünkü Türkiye yönetilemiyor. Erken seçime yönelik vurguyu artırmalıyız” dediği öğrenildi.

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