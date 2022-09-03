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CHP: Savunmada her adımı destekliyoruz

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#CHP#Engin Altay#İHA
CHP: Savunmada her adımı destekliyoruz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2022 07:00

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, iktidarlarında savunma sanayiindeki her olumlu adımı destekleyeceklerini belirterek, “İHA’sından SİHA’sına kadar” dedi.

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TEKNOFEST’i ilgiyle izlediklerini de belirten Altay, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

“TEKNOFEST’i ilgiyle izliyoruz, Genel Başkanımız da gitti. ‘Savunma sanayiindeki gelişmeleri nasıl buluyorsunuz’ diye sordular. İyi buluyoruz, olumlu gelişmeleri de destekliyoruz, olumlu her adımı destekleriz İHA’sından SİHA’sına kadar. Ama tank palette yapılan hırsızlığı da konuşmaya devam edeceğiz. Grup Bakanvekilimiz Engin Özkoç birkaç gün sonra tank paletle ilgili önemli açıklamalarda bulunacak, bilgisiyle belgesiyle. Araziler, teşvikler verilmiş, ortada ne tank var ne palet. ‘50 milyon dolar bulamadık diye Katar’ı ortak ettik’ dediler. 50 milyon dolar 1 milyar TL eder. Tank palet şanlı ordumuzundur ve ordumuzun kalacaktır.”

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#CHP#Engin Altay#İHA

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