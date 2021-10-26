CHP: Sandık tek seçenek

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Salıcı, “İstanbul seçimleri beylere ders olmalı. Sandıktan çıkan sonucu tartıştığınızda başınıza neler geleceğini 23 Haziran İstanbul seçiminde öğrenmiş olmalısınız. Sandıktan çıkan iradeyi tartışmak hiç kimseye düşmez. Vatandaş seçimlerde iradesini istediği gibi ortaya koyacak ve Türkiye’de iktidar el değiştirecek. Sen de milli iradeye saygı göstererek iktidarı milletin tercih ettiği Millet İttifakı’na bırakacaksın. Bu ucube saray yönetiminin atamış olduğu bakan haddini bilecek” dedi.

Salıcı özetle şunları söyledi: “Bize artık masal anlatmayı bıraksınlar. Türkiye zaman kaybediyor bir an önce sandığı getirsinler. Bu kara kışı vatandaşımız zor geçirecek. Bize artık masal değil, sandık lazım. Sandık bu ülkenin zaman kaybetmesinin önündeki tek seçenek.

KARA KIŞ FONU

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Önümüz kara kış. Beceriksiz politikalar nedeniyle kış hepimiz için zor geçecek. Isınabilmek için ciddi bir krizle karşı karşıyayız. 20 yıllık iktidarınızın sonunda üniversite öğrencileri yurtsuz ve evsiz kaldı. Türkiye 20 yıllık iktidardan sonra ilk kez barınma kriziyle de karşı karşıya kaldı. Bu kara kış, sizin anlattığınız masallarla geçmez. Biz kara kış fonu önerimizin arkasında duruyoruz. Mecliste bütçe görüşmeleri sürerken, kara kışı rahat geçirmesi için vatandaşa yardım edecek bir düzenleme yapın. Kara kış fonunu getirin söz veriyoruz destekleyeceğiz.”