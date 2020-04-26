CHP sanatçılar için fon istedi

CHP milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması için Meclis Bakanlığı’na sunduğu yazılı soru önergesi vererek, koronavirüs nedeniyle iptal edilen konserler, açılamayan sergiler, sahnelenemeyen tiyatro yapıtları ve sinema sektörünün sorunlarını Meclis gündemine taşıdı. İlgezdi, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca, üretilen, ithal veya ihraç edilen kaset, CD, DVD, matbaa makinesi, fotokopi makinesi gibi ürünlerden yüzde 3 oranında kesinti yapıldığını ve bir fonda toplandığını söyleyerek, 2017 yılı itibarıyla fon büyüklüğünün 320 milyon liraya ulaştığını dile getirdi.

Zor günler geçiren kültür sanat camiası emekçileri için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda zaten hazır olan bu kaynağın kullanılabileceğini kaydeden İlgezdi, “Sanat ve sanatçılar ile ilgili bir destek açıklanmamıştır. Bu para işini kaybeden binlerce kişi için önemli bir kaynak olacaktır” dedi. ◊ ANKARA