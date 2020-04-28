CHP salgından çıkış stratejisi istedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, koronavirüs salgınıyla mücadelede umutlu haberler geldiğini anımsatarak, “Hastalığın yeniden hortlamasını önleyecek ‘sağlam bir çıkış stratejisi’ izlemeliyiz. Çıkış stratejileri yeni uzmanlıkları içeren bir kurul tarafından hazırlanmalıdır” dedi. Öztrak, dün düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi:

SAĞLIKLI GÜNLER UMUDU ARTTI

“Son birkaç gündür COVID-19’dan iyileşerek kurtulanların sayısı, virüse yakalananların sayısını geçmeye başladı. Hatta bir parça gerileme yaşandı. Salgının başından bu yana iki hususun önemini ifade ediyoruz. Katı tedbir ve sürekli ihtiyat. 31 şehrimizde zorunlu sokağa çıkmama tedbirleri, meyvelerini bugün vermeye başladı. Sağlıklı günler için umudumuz artmıştır. Ancak bu, gevşemeye neden olmamalıdır. Türkiye, halen dünya üzerinde en fazla hastanın olduğu 7. ülke. Yarın bahane aramamak için bugün tedbiri sıkı tutmalıyız.

İKİNCİ DALGAYA İZİN VERMEYİN

Bu nedenle sağlığımız için yaşamlarımızı kısıtlayan sosyal mesafe kurallarını gevşetirken, hastalığın yeniden hortlamasını önleyecek ‘sağlam bir çıkış stratejisi’ izlemeliyiz. Şimdi izolasyon kurallarını gevşetip, toplumu ve ekonomiyi yeniden açma sürecinde, ya mevcut bilim kurulu yeni uzmanlıklarla takviye edilerek devam etmeli ya da salgından çıkış sürecini yönetmek üzere ayrı bir yapı oluşturulmalıdır.”