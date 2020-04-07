CHP ‘sağlık çalışanları şehit sayılsın’ önerisine sıcak bakıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, maske zorunluluğunu anımsatarak, “Devletin, ‘sağlığını düşünme, sokağa çık, çalış’ dediği vatandaşlarımız, kendi vergileriyle alınan bu maskeleri, iktidardan mutlaka talep etmelidir” dedi. Öztrak, gıda konusunda tedbir alınmaması halinde ilerleyen süreçte ülkenin bir de yoklukla imtihanı olacağını söyledi. Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sürerken basın toplantısı yapan Öztrak şunları söyledi:

“İstanbul 15.5 milyonluk dev bir şehir. İlçeler arasındaki hareketliliği yavaşlatmadan veya durdurmadan, bu devasa şehirde salgınla mücadele etmek mümkün değil. Daha işin başındayken, İstanbul’da mevcut yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranının yüzde 70’lere ulaştığı ifade ediliyor. İtalya’ya salgın ticaret ve sanayinin en canlı olduğu bölgesi Lombardiya’dan yayıldı. En azından İstanbul’da sokağa çıkmayı engellemek için neden bekleniyor?

NE YİYİP, NE İÇECEK

Salgınla mücadele amacıyla, 144 Bin 690 işletmenin kapısına kilit vuruldu. Peki, bu insanlar bugünlerde ne yiyip, ne içecek? Dünyanın en fakir ülkelerinden Kongo bile iki aylık elektrik ve su faturalarını ödeme kararı alıyor. İktidar maskeyi zorunlu kıldı. Ama ardından ‘maskeleri satacağız’ dedi. Sonra da, bizim belediyelerimizin ücretsiz maske dağıtmasının verdiği mahcubiyetle olsa gerek, bu kararından geri adım atmak zorunda kaldı. Şimdi her yurttaşımıza haftada beş maske ücretsiz dağıtılacak. Bu arada 65 yaş üzerindeki yurttaşlarımız, Erdoğan’ın söz verdiği kolonya ve maskeleri bekliyordu. Son kararla, ‘65 yaş üstüne maske dağıtmayacağız’ dediler. Umarız kolonya işi de maske işine benzemez. Bu maskeler bir defalık kullanımı olan maskeler. Bari hiç olmazsa, istedikleri kadar maskeye ulaşma imkanını verin.

(Vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılsın önerisi) Fedakârca hizmet veren sağlık çalışanlarımıza her türlü desteğin verilmesinden yanayız. Biz sağlık çalışanlarımıza, bu virüsle mücadeleri sırasında yaşamlarını yitirmeleri halinde şehit statüsü verilmesine sıcak bakarız.”