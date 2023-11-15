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'CHP sadece biyografi değiştirdi'

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#Ömer Çelik#CHP
CHP sadece biyografi değiştirdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2023 07:00

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in hem yerel seçimlere hem de Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasındaki krize ilişkin açıklamalarına eleştiriler yöneltti.

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Partisinin ‘İl Başkanları Çalışma Kampı’nın ardından konuşan Çelik, özetle şunları söyledi:

ORTAK AKILLA YANIT ARADIK

“Kampta seçim öncesi yapılması gereken hazırlıkları ve vatandaşların taleplerini ele aldık. Bu konularda sorular sorduk ve ortak akılla yanıt aradık. Kamptan çıkan sonuçlar yerel seçimlere yönelik stratejimizin ana omurgasını oluşturacaktır.

(Özgür Özel’in yaptığı darbe benzetmesi ve sokak çağrısı) Bu açıklamaları Yassıada zihniyeti olarak nitelendiriyorum. Özel, seçilir seçilmez Cumhurbaşkanlığı makamının meşruiyetine saldırdı. Değişim diye ortaya çıktılar ancak CHP’de herhangi bir siyasi yazılım değişimi olmamıştır. Sadece biyografiyi değiştirmişler. Özel’in ilk açıklamaları, Kılıçdaroğlu döneminden bile daha geri açıklamalardır. Geldi ‘ön seçimle belirleyeceğiz’ dedi, sonra ‘ön seçim için yeterli takvim yok’ diyor. Onun için diyoruz ki CHP aynı CHP’dir.” 

 

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#AK Parti#Ömer Çelik#CHP

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