CHP röntgen çektirdi, dört teşhis birden çıktı

CHP yönetimi, olası bir erken seçime hazırlık için partinin güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve risklerin değerlendirildiği toplantıları sürdürüyor. İşte CHP’nin son röntgenindeki bulgular:

KAZANILABİLİR ALGISI

CHP’nin güçlü yanlarında farklı kesimlerle görüşüp ittifak kurma, yani millet ittifakı ilk sırada yer aldı. Kılıçdaroğlu’nun kişiliğinin de partiye güç verdiği belirtildi. Yerel seçimlerdeki başarıların AK Parti karşısında ‘kazanılabilir’ ve ‘iktidar değişebilir’ inancını güçlendirdiği kaydedildi. Belediyeler de CHP’nin güçlü yanları.

KRİZ YÖNETİMİ, İLETİŞİM

Kriz yönetimi ve haklı olduğu konularda dahi ani refleks gösterecek kurumsal kapasiteye sahip olmaması ‘zayıflık’ta ilk sırada. Zayıf kurumsallık, partililerin seçmeni tanımaması da saptamalar arasında.

İTTİFAKIN DAĞILMASI

Partinin önündeki riskler belirlenirken, ilk sırada iktidarın “İttifakı dağıtmaya dönük hamleleri” yer aldı. Bu konuda “İyi Parti’nin dağılması veya ittifak tercihini değiştirmesi, HDP’nin dağılması, Muharrem İnce’nin ve Mustafa Sarıgül’ün başlattığı hareketlerin ardından kopmalar yaşanması ve yeni partiler olarak siyaset sahnesine çıkması” gibi senaryolar değerlendirildi.

BELEDİYELER İKTİDARA TAŞIR

Yerel iktidardaki başarının, partiyi iktidara taşıyabileceği belirtildi. Yükselen eşitlik ve adalet talebinin fırsat olarak değerlendirilebileceği konuşuldu. Erken seçim ve muhalefetin cumhurbaşkanı adayının CHP’den çıkacağı algısı da ‘fırsatlar’ olarak masaya yatırıldı.

SWOT analizi nedir?

SWOT; “strength” (güçlü yönler), “weaknesses” (zayıf yönler), “opportunities” (fırsatlar) ve “threats” (tehditler) sözcüklerinin baş harflerinden oluşan bir kavram. Kurumlar güçlü ve zayıf yönlerini bu analizle belirliyor.