‘CHP, patron çıldırdı tabelası asarsa şaşırmayın’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’deki grup toplantısında konuşurken gündeminde Yunanistan’ın mültecilere acımasız tutumu, AB’nin kayıtsızlığı ve Suriye konusu vardı. Bahçeli hedefindeki CHP’yi de sert şekilde eleştirdi. “Atatürk’ün mirasını hiç eden, Türkiye’nin karşısına geçen CHP yönetimi iflasını yakında açıklayacaktır” diyen MHP lideri Bahçeli’nin grup konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyleydi:

“CHP’nin kapısına patron çıldırdı, ne alırsan bir dolar tabelası asılırsa hiç kimse şaşırmamalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya ziyaretini sabote etmek için Esad ve Putin ile aynı safa giren CHP yönetimi körle yatmış, şaşı kalkmış, bilye dağıtmıştır.

Dikişi patlamış yama gibi oldular, Esad’ın Türk askerlerini koruduğunu açıkladılar. CHP’liler hezeyanlarını gelsinler bir zahmet külahımıza anlatsınlar.

RUSYA KASITLI YAPMIŞSA

Bu arada dün medyaya düşen bir videonun da peşine düştüler. İddia odur ki, Rus devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı’yla birlikte heyetinin Putin’in kapısında bekleme anlarını kronometreyle kayda alıp yayınlamış, bu da gündem olmuştur. Zirve toplantılarında benzeri tablolara veya protokol kazalarına istem ve irade dışı elbette tesadüf edilebilecektir. Eğer Rusya yönetimi bunu kasıtlı bir şekilde kayda aldırıp sonra da servis ettirmişse bunun tanımı şüphesiz küstahlıktır, terbiyesizliktir, saygısızlıktır.

AB ülkeleri vahim bir tenakuz çukurundadır. Soğuktan titreyen yavrular, çaresiz analar ben insanım diyen herkesi yaralamaktadır. Üstte yok başta yoktur. Bebeklere acımayan, çocuklara aldırmayan bir medeniyetin temelleri çürüktür. İşte Yunanistan’ın içinde bulunduğu Avrupa Birliği’nin özeti budur. İnanıyorum ki, zalimin zulmü bir gün mutlaka kendisine dönecektir. Türkiye sığınmacı deposu, mülteci toplama kampı, göçmen barınma alanı değildir. Avrupa Birliği sürekli olarak bozgunculuk yapmıştır. Avrupa Birliği bir kez daha aldatmıştır. Türkiye yolgeçen hanı değildir.”