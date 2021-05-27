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Rifat BAŞARAN / ANKARA
Haber Giriş: 27.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

CHP: Partiler üstü kampanya başlatıyoruz

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
CHP: Partiler üstü kampanya başlatıyoruz

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun haftalık grup toplantısında dile getirdiği “birlikte mücadele çağrısının” CHP’nin yeni yol haritasının habercisi olduğunu söyledi.

Özkoç, bu yeni yol haritasını, “Hem parlamentoda hem farklı alanlarda mücadelemizi en üst seviyeye çekeceğiz, önümüzdeki süreçte siyasi kimliği bir kenara bırakarak, vatandaş kimliği ile yeni bir mücadeleye başlayacağız, ideoloji değil içinde bulunduğumuz durumu anlatacağız” dedi. Özkoç, Hürriyet’e şöyle konuştu:

MİLLET İLE KUCAKLAŞMA

“Milletvekillerimiz ve kadrolarımız bulundukları bölgede insanlarımıza hiçbir ayrım yapmadan, parti farkı gözetmeden, Türkiye’nin geldiği durumu tüm açıklığı ile anlatacağız. Bu partiler üstü bir çalışma olacak.”

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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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