CHP: Partiler üstü kampanya başlatıyoruz

Özkoç, bu yeni yol haritasını, “Hem parlamentoda hem farklı alanlarda mücadelemizi en üst seviyeye çekeceğiz, önümüzdeki süreçte siyasi kimliği bir kenara bırakarak, vatandaş kimliği ile yeni bir mücadeleye başlayacağız, ideoloji değil içinde bulunduğumuz durumu anlatacağız” dedi. Özkoç, Hürriyet’e şöyle konuştu:

MİLLET İLE KUCAKLAŞMA

“Milletvekillerimiz ve kadrolarımız bulundukları bölgede insanlarımıza hiçbir ayrım yapmadan, parti farkı gözetmeden, Türkiye’nin geldiği durumu tüm açıklığı ile anlatacağız. Bu partiler üstü bir çalışma olacak.”

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara