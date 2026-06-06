CHP Parti Sözcüsü Sarı: Diyalog kapısı açık

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Sarı, partinin önemli isimlerinin yürüttüğü bu görüşmelerin dışında her iki taraftan avukatların bir araya gelip görüşmeleri konusunda Özel tarafından bir talep geldiğini, kendilerinin de buna olumlu baktıklarını belirterek, “Önümüzdeki günlerde bu görüşme gerçekleşecek, bu iyi niyetli görüşmeler sürüyor, diyalog kapısı tamamen kapalı değil” diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU SALI GRUPTA

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“CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu salı günü Meclis’de grup konuşmasını yapacak” ifadelerini kullanan Sarı, Yüksek Disiplin Kurulu’nun ihraçlarla ilgili sadece ilke kararı aldığını kaydetti ve “Önümüzdeki günlerde biz bunu dosya dosya değerlendireceğiz. Bizim de kabul edemeyeceğimiz ihraçlar olmuşsa aynen kabul edip ihraçları işleteceğiz ama haksız uygulamalar olduysa onların haklarını da iade edeceğiz” ifadelerini kullandı.