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CHP Parti Sözcüsü Sarı: Diyalog kapısı açık

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Kılıçdaroğlu#Parti Sözcüsü
CHP Parti Sözcüsü Sarı: Diyalog kapısı açık
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2026 07:00

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK toplantısına ilişkin düzenlediği basın toplantısında “butlan” kararının ardından partide yaşanan sürece ilişkin “Henüz bir konsensüs oluşmuş değil ancak iyi niyetli görüşmeler devam ediyor” dedi.

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Sarı, partinin önemli isimlerinin yürüttüğü bu görüşmelerin dışında her iki taraftan avukatların bir araya gelip görüşmeleri konusunda Özel tarafından bir talep geldiğini, kendilerinin de buna olumlu baktıklarını belirterek, “Önümüzdeki günlerde bu görüşme gerçekleşecek, bu iyi niyetli görüşmeler sürüyor, diyalog kapısı tamamen kapalı değil” diye konuştu.

CHP Parti Sözcüsü Sarı: Diyalog kapısı açık

KILIÇDAROĞLU SALI GRUPTA

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu salı günü Meclis’de grup konuşmasını yapacak” ifadelerini kullanan Sarı, Yüksek Disiplin Kurulu’nun ihraçlarla ilgili sadece ilke kararı aldığını kaydetti ve “Önümüzdeki günlerde biz bunu dosya dosya değerlendireceğiz. Bizim de kabul edemeyeceğimiz ihraçlar olmuşsa aynen kabul edip ihraçları işleteceğiz ama haksız uygulamalar olduysa onların haklarını da iade edeceğiz” ifadelerini kullandı.    

 

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#CHP#Kılıçdaroğlu#Parti Sözcüsü

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