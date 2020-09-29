CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak: ‘Ermenistan’ın yaptığı terördür’

Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının içeriğine ilişkin basın toplantısı yapan Öztrak, özetle şunları söyledi:

“Ermenistan, uluslararası hukuka aykırı olarak, Azerbaycan ile olan ateşkesi bir kere daha bozdu. Azeri yerleşim yerlerini ve sivilleri hedef aldı. Ermenistan’ın bölge barışını tehdit eden tutumu kabul edilemez. Yukarı Karabağ’daki Ermenistan işgali, zaten bölgemizde kanayan bir yaradır. Yıllardır süren bu işgal, hem bölge güvenliğini hem de refahını tehdit etmektedir. Meselenin uluslararası hukuk zemininde çözümü için Azerbaycan’a her türlü desteği vermek zorundayız. Ermenistan, daha önce işgal ettiği bölgelerden, askerlerini derhal geri çekmelidir. CHP olarak kalbimiz, dualarımız ve desteğimiz Azeri kardeşlerimiz ve Azerbaycan Cumhuriyeti’yle beraberdir.