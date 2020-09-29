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Rifat BAŞARAN / ANKARA
Haber Giriş: 29.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak: ‘Ermenistan’ın yaptığı terördür’

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak: ‘Ermenistan’ın yaptığı terördür’
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yeniden başlayan Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalara değinerek, “Bu terördür. Ermenistan, daha önce işgal ettiği bölgelerden, askerlerini derhal geri çekmelidir” dedi.

Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının içeriğine ilişkin basın toplantısı yapan Öztrak, özetle şunları söyledi:

Ermenistan, uluslararası hukuka aykırı olarak, Azerbaycan ile olan ateşkesi bir kere daha bozdu. Azeri yerleşim yerlerini ve sivilleri hedef aldı. Ermenistan’ın bölge barışını tehdit eden tutumu kabul edilemez. Yukarı Karabağ’daki Ermenistan işgali, zaten bölgemizde kanayan bir yaradır. Yıllardır süren bu işgal, hem bölge güvenliğini hem de refahını tehdit etmektedir. Meselenin uluslararası hukuk zemininde çözümü için Azerbaycan’a her türlü desteği vermek zorundayız. Ermenistan, daha önce işgal ettiği bölgelerden, askerlerini derhal geri çekmelidir. CHP olarak kalbimiz, dualarımız ve desteğimiz Azeri kardeşlerimiz ve Azerbaycan Cumhuriyeti’yle beraberdir.

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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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