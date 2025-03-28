CHP Parti Meclisi onayladı... Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu

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CHP’de Parti Meclisi (PM), Ankara’daki genel merkezde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında dün saat 12.00’de toplandı. Toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmalar, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 38’inci Olağan Kurultay’a ilişkin başlatılan soruşturma gündeme alındı.

KAPALI OYLAMA YAPILDI

CHP Parti Meclisi ve ardından toplanan Meclis Grubu, 6 Nisan’da olağanüstü kurultay kararını oybirliğiyle onayladı. Ayrıca biri disipline sevk edilmesi, diğeri sağlık sorunları nedeniyle toplantıya katılmayan iki ismin dışında 132 milletvekilinin oylarıyla Ekrem İmamoğlu’nun CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olması oybirliğiyle kararlaştırıldı. Toplantı sonrası TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Özgür Özel özetle şunları söyledi: “Cumartesi günü cumhurbaşkanı adayımıza özgürlük talep ettiğimiz bir mitingi Maltepe’de saat 12.00’de tertip ediyoruz. O mitinge başta gençleri, 19 Mart başarısız darbe girişimini 23 Mart‘ta püskürtmüş olan herkesi, tutuklamalar değil, gerginlikler değil, umut olsun diyen herkesi davet ediyoruz. Tatile gideceklere ‘Bir gün geç gidin, arife günü demokrasi bayramının da arifesini hep birlikte yaşayalım’ diyoruz. Çünkü Ekrem İmamoğlu‘nun adaylığı Türkiye’de sadece iktidarı değiştirmeyecek, bugüne kadar bu iktidarın zulmettiği herkese bir rahat nefes aldıracak.”

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‘İMAMOĞLU MÜMKÜN OLAMAZSA BİR ADAY ÇIKAR KAZANIR’

Özgür Özel, önceki gün Sözcü’ye verdiği röportajda da şunları söyledi: “Biz aday göstermenin son gününe kadar Ekrem İmamoğlu’nun adaylığını zorlayacağız. Başka bir isim yok gündemimizde. Ama İmamoğlu’nun resmi adaylığı mümkün olmazsa birisi çıkar aday. İmamoğlu’nun yerine kimin olduğunun önemi yok. Ekrem İmamoğlu adına bu seçimi kazanır.”